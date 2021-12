Pieksämäellä rokotteita jonotettiin ulos asti kiemurrelleessa jonossa – kysyntä yllätti walk in -tapahtumassa

– Siellä on kaikkiaan noin toistakymmentä henkilöä töissä. On rokottajia, kirjurit ja rokotteiden käyttökuntoon saattajat.

Useat syyt saattaneet kasvattaa kysyntää

– Tässä on varmaan se, että meillä on ollut tosi vähän walk in -tapahtumia aiemmin. Nyt tähän yhteyteen sattui sekin, että tehosteaikoja aikaistettiin ja koronaepidemia on ylipäänsä pahentunut. Täysin ymmärrettävää silloin, että ihmisiä lähtee sankoin joukoin liikkeelle.