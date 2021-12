Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on aloittanut työnsä – yhteisökuulemisia järjestetään ensi keväästä lähtien ympäri Suomea

"Ilman saamelaisten tukea tämä työ ei voi onnistua"

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolla on aikaa vuoden 2023 loppuun koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi. Tehtävänä on tunnistaa ja arvioida saamelaisiin kohdistunutta historiallista ja nykyistä syrjintää, sekä valtion sulauttamispolitiikkaa ja oikeuksien loukkauksia.

– Tämä on ainutlaatuinen toimeksianto, eikä tähän ole käsikirjoitusta valmiina. Olen sitä mieltä, että ilman saamelaisten tukea tämä työ ei voi onnistua. Tarvitsemme saamelaisten muistitietoa ja kertomuksia, sillä emme me viisi osaa kirjoittaa totuutta mistään. Me voimme vain kirjoittaa sen mitä kuulemme ja mitä historiankirjoitus on kertonut. Siitä syntyy synteesi, sanoo Pokka.