Historiallinen päätös: Tampereella aletaan rakentaa Näsijärveen tekosaarta, josta pääsee ratikalla yli – myöhemmin saareen muuttaa tuhansia ihmisiä

Tampereelle aletaan vihdoin rakentaa suunniteltua tekosaarta eli Näsisaarta Näsijärven rannan tuntumaan. Hankkeesta on kiistelty oikeudessa usean vuoden ajan.

Päätös on lopullinen, koska sitä ei palautettu alempiin oikeusasteisiin eikä päätöksestä voi valittaa. Näin ollen raitiotietä ja Näsisaarta voidaan alkaa rakentaa. Tampereen kaupungilta vaaditaan vain jatkossa lisätarkkuutta pohjaveteen liittyen.

Oikeus vaati lisätarkkuutta

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että pohjavesimuodostumasta ja rantaimeytymiseen liittyvistä epävarmuuksista johtuen täytön mahdollisten vaikutusten tarkempi selvittäminen on tarpeen. Tämän vuoksi lupamääräystä on täydennetty siten, että selvitykseen tulee liittää myös tiedot hankkeen vaikutuksista pohjavesimuodostumaan, rantaimeytyvän veden määrään ja pohjaveden laatuun.

Saari valmis jo vuoden kuluttua

Apulaispormestari Aleksi Jäntti sanoo, että Näsisaaren pohja on valmis kohtuullisen pian. Jo vuoden päästä.

– Tavoitteena on edelleen, että vuonna 2024 saaresta mennään ratikalla ja ehkä jopa fillarilla ylitse. Nopeasti tässä täytyy toimia, Jäntti sanoo.

5 000 ihmisen kodiksi

Tekosaari on paperilla 13 hehtaarin kokoinen. Sinne on suunniteltu ratikkareitin lisäksi asuntoja noin 5 000 ihmiselle, mikä kasvattaisi saaren kokoa tästä. Hiedanrannan edustalle rakennettavaan saareen kaavaillaan myös esimerkiksi uimarantaa.

Nykyisillä louheilla tekosaarelle ei vielä valmistu asutusta, vaan tämä on apulaispormestarin mukaan pidemmän aikavälin suunnitelma.

– Ajatuksena on, että tulevasta Kunkun parkista saadaan louhetta. Kaupungin kehittämisen kannalta tämä on tärkeä päätös, Jäntti sanoo.

Ratikan toista vaihetta rakennetaan jo

Tampereen ratikka on liikennoinyt elokuusta asti ensimmäisellä osuudellaan Hervannan ja Pyynikintorin sekä TAYSin ja Sorin aukion välillä. Koko ajan tavoitteena on ollut jatkaa ratikkareittiä.

Koko prosessin ajan on louhittu Sulkavuoreen uutta jäteveden puhdistamoa. Sen kiveä on ajettu eri puolille kaupunkia tuhansia lasteja. Näsijärven rannassa odottaa yksi kasa.

2B-vaiheessa raitiotie rakennetaan Santalahdesta Lentävänniemeen, eli sitä on suunniteltu tulevan Näsisaaren läpi. 2B:n rakentaminen on odottanut sitä, että vesistöntäyttölupa tekosaarelle on lainvoimainen.