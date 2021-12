Uusien hävittäjien tulo tietää remonttia Karjalan lennostossa, koska F-35-koneen siivet eivät käänny – komentaja: "Muutamia talleja pitää avartaa"

Ilmavoimien uusi hävittäjäkone tuo konkreettisia muutoksia jo ennen kuin yksikään hankittavista F-35-hävittäjistä on laskeutunut Suomen kamaralle.

Yhtenä esimerkkinä on Karjalan lennoston tukikohta Rissala Siilinjärvellä, jossa uusi F-35 ei mahdu talliin ilman muutostoimenpiteitä.

Hän muistuttaa, että Hornet on lentotukialuskone, jossa on kääntyvät siivet. Lockheed Martinin F-35:ssä taas siivet eivät käänny.

Puustisen mukaan muutostöiden suunnittelu on jo alkanut. Maansiirtotöihin hän uskoo päästävän jo ensi kesänä.

Miten sujuu uuden ja vanhan yhteensovittaminen?

– Se on se isoin asia. Tavaraa on paljon, ja henkilöstöä on koulutuksessa, mutta silti pitää säilyttää valmius, Puustinen aprikoi.