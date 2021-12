Anniskelukielto vie kokilta työt ja opettajan tuttavia rajoitukset turhauttavat – Näin Norjassa asuvat suomalaiset ajattelevat maan koronatilanteesta

– Karanteenisäännöt vaikuttavat arkeeni eniten. Työmäärä on kasvanut, kun kouluissa on paljon poissaoloja, eikä tilalle saa sijaisia. Moni ei halua tulla. Altistuminen ja karanteeni voisivat pilata joulunvieton, Larsen sanoo.

Pellon laidalla asuva retkeilytoimittaja ei koe olevansa koronan ulottumattomissa

Maskit yleistyivät viimein kylän kaupassa – oslolaisella kuntosalilla niitä ei näkynyt

Uskaltaako ja pääseekö jouluksi Suomeen?

Suomalainen media saa moitteita retkeilytoimittajalta

– Suomalainen media on tehnyt meille karhunpalveluksen. Varsinkin kesällä, kun oli rajoituksia, ja uutisoitiin että saako tänne Norjaan tulla ja millä perusteilla. Aika paljon on ollut harhaanjohtavaa tietoa ja sitten niitä uutisia on korjailtu, että miten tilanne oikeasti on. Itse luotan tässä tapauksessa ainoastaan norjalaiseen uutisointiin.