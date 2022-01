Diabetesta sairastava Anton Srömmer, 21, toivoo hoidon kehittyvän niin, ettei arki olisi jatkuvaa varmistelua – insuliinin keksimisestä sata vuotta

Antonilla on käytössään perinteinen insuliinipumppu. Arjessa diabetes vaatii jatkuvaa varmistelua. – Jos lähden kavereiden kanssa, minulla on aina kassillinen tavaraa mukana: varainsuliini ja pillimehuja. Toivoisi, että hoitolaitteet menevät siihen suuntaan, että voisi aina vähemmän ajatella diabetesta ja olla stressaamatta. Antonin kainalossa viiden kuukauden ikäinen samojedi Rasmus.

Itsekin tyypin 1 diabetesta sairastava Anna-Kaisa Tuomaala on käynyt omakohtaisesti läpi insuliinihoidon eri kehitysvaiheet. Hoito on muuttunut hänen kokemuksensa mukaan merkittävästi.

– Kun itse sairastuin, ei tiedetty miten tarkasti diabetesta pitäisi hoitaa. Silloin hoito oli tavallaan yksinkertaista ja sanottiin: sinun annoksesi on kuusi plus kaksi plus kaksi plus kaksi, ja sittenhän sokerit olivat mitä sattuu. Glukoosisensoreita ei oltu vielä keksitty, joten esimerkiksi aterioiden välisistä glukoositasoista ei tiedetty mitään. Siksi jo ikäiseni diabeetikot ovat saaneet hankalia elinikäisiä komplikaatioita, sanoo Tuomaala.