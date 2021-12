Kynttilät ovat nyt selvästi aiempaa kalliimpia, taustalla raaka-aineiden hintojen nousu

Pöytäkynttilöitä puristetaan ja kruunukynttilöitä kiillotetaan Havin tehtaalla Riihimäellä. Käsillä on joulusesonki, ja tuotteiden menekki on suurimmillaan. Muun muassa vanhemman kynttiläntekijän Pia Salosen hoitamaa konetta ajetaan useassa vuorossa.

Kallistuneen sähkön ohella valon tuottaminen myös kynttilöillä on nyt vuodentakaista kalliimpaa, ainakin kynttilöiden tärkeimpien raaka-aineiden hintakehityksen perusteella. Muun muassa paksuissa pöytäkynttilöissä ja lämpökynttilöissä tarvittavan parafiinin hinta on selvästi viimevuotista korkeampi.

Sydänlanka on näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta hyvin tarkasti valittu kynttilän osa. Jokaiselle kynttilätyypille on omanlaisensa lanka.

– Se on noussut aivan valtavasti, siinä on ollut sadan prosentin nousu nyt viimeisen vuoden aikana. Sama on näkynyt myös steariinipuolella, siellä biodieselit ja tämmöiset ovat nostaneet hintaa. Siellä on kanssa valtavat hinnannousut ollut, sanoo Havin tehdaspäällikkö Päivi Määttä.