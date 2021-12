Metsähallitus purkaa hirvenpyynnin vierasruuhkaa alkusyksyn luparajoituksella – lappilaismetsästäjä: Tervetullut korjaus

Hirvenpyynti on syyskuun kolmen ensimmäisen viikon ajan sallittua vain Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella.

Metsähallitus pyrkii rauhoittamaan syyskuun hirvenmetsästystä Lapissa ja Koillismaalla. Ensi vuonna syyskuun jahtiin ei myönnetä vieraslupia seurueiden varsinaisten jäsenien kutsumille ulkopuolisille vieraille.

Alkusyksyn hirvijahti on sallittu vain Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Syyskuun kolmen ensimmäisen viikon pyynti on vetänyt runsaasti metsästäjiä muualta maasta, mikä on johtanut jopa ruuhkiin suosituimmilla metsästysalueilla, varsinkin metsäautoteiden lähistöllä.

Vieraslupia voi jatkossa hankkia vasta toiselle metsästysjaksolle, joka alkaa lokakuun ensimmäisenä lauantaina. Tuollon hirvenpyynti on jo sallittua koko maassa.

Inarilaisen Akujärven Erän metsästyksen johtaja Jouni Männistö pitää syyskuun vierasluparajoitusta myönteisenä muutoksena.

– Kyllä se on tervetullut uudistus ja korjaus, josta on toivottavasti apua.

Männistö uskoo muutoksen hillitsevän tulijoiden määrää ainakin jonkin verran. Hän huomauttaa, että ilman asetta, vaikka koiran kanssa, jahtiin voi tulla. Vierasluvan puute kuitenkin vähentänee intoa tulla pohjoiseen.

– Ensi syksynähän sitten nähdään, miten tämä vaikuttaa ja tehoaa.

Ruuhkaa varsinkin metsäautoteiden lähellä

Hirvenpyynnin aloitusvaihe syyskuussa on ollut kiivasta aikaa. Toisen metsästysjakson alettua lokakuussa paine ei ole enää niin iso, koska metsästys muuallakin maassa on sallittua.

Männistön mukaan varsinkin metsäautotieverkon läheisyydessä jahdin alussa on ollut suoranaista ruuhkaa. Hän kertoo, että pyyntilupa on saattanut olla vain yhdellä tai kahdella Etelä-Suomesta tulleella henkilöllä, mutta mukana on tullut jopa 5–10 koiraharrastajaa.

– Koiria on ollut paljon, joten aika ahdasta on maastossa ollut. Esimerkiksi Inarin itäosissa tienvarsialueilla on tuskailtu, ettei siellä meinaa sekaan mahtua.

"Kuin joku tulisi käymään jääkaapilla"

Hankausta metsästäjien välille on jonkin verran aiheuttanut metsästyskulttuurin erilaisuus etelässä ja pohjoisessa. Männistö sanoo, että Etelä-Suomessa koirien runsas ja tehokas käyttö on ymmärrettävää, mutta pohjoisessa on metsästetty yhden tai kahden koiran kanssa tai ilman koiraa, eivätkä seurueet ole olleet isoja.

Männistö huomauttaa lisäksi, että hirvenpyynnillä on pohjoisen ihmisille iso merkitys myös rahallisesti ja se on merkittävä lisä ruokapöytään. Siksi metsästäjäruuhkaa etelän suunnasta on joskus vaikea hyväksyä.

– Eräs täkäläinen syksyllä heitti, että aivan kuin joku tulisi käymään jääkaapilla. Kyllähän tämä metsästyskulttuurien ero on konflikteja aiheuttanut, Jouni Männistö sanoo.

Tavoitteena on rauhoittaa tilannetta

Metsähallituksen tavoitteena on nyt rauhoittaa alkusyksyn hirvenpyyntiä Lapissa ja Koillismaalla. Erätalousjohtaja Jyrki Tolonen Metsähallituksesta sanoo, että aikaistetun hirvenpyynnin ruuhkista suosituimmilla alueilla on tullut palautetta metsästäjiltä.

– Pääosin on mennyt hyvin, mutta joissakin paikoissa on tullut ruuhkaa ja syntynyt lieveilmiöitä. Ei ole totuttu siihen, että samalla alueella metsästää monta seuruetta. Pitäisi oppia keskustelemaan ja sopimaan enemmän tien päällä.

Metsähallitus pyrkiikin lisäämään metsästäjien mahdollisuuksia pitää yhteyksiä keskenään, jotta asioista olisi helppo sopia.

Tienvarsipyynnin painetta yritetään vähentää

Ensi syksyn vieraslupakiellon vaikutuksia ja tehoa tietysti seurataan ja arvioidaan. Tarkoitus on kuunnella niin paikallisten kuin ulkopaikkakuntalaistenkin metsästäjien kommentteja asiasta.

Tolonen kertoo lisäksi, että uusia kiintiöpäätöksiä harkittaessa pohditaan myös, olisiko syytä olla laskematta laskennan pohjana oleviin hehtaareihin erämaisimpia alueita. Näin voitaisiin vähentää tienvarsipyynnin painetta.

Jyrki Tolonen muistuttaa, että lupakäytännön yhtenä perusajatuksena on varmistaa metsästysmahdollisuus kaikille halukkaille. Syyskuuta koskeva muutoskaan ei siis vie näitä mahdollisuuksia.

Paikallisten ja ulkopaikkakuntalaisten hirviseurueiden metsästysmahdollisuudet valtion mailla jatkuvat pohjoisessa entiseen tapaan. Lisäksi lokakuusta alkaen myös kutsuttujen vieraiden lupia jälleen myönnetään.