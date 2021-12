Autoilijoiden joululahja varmistui – uusi moottoritie Jyväskylän pohjoispuolella aukeaa liikenteelle ensi viikolla

Uutta moottoritietä (siirryt toiseen palveluun) (vayla.fi) on rakennettu yhteensä 16 kilometriä Jyväskylän Kirristä Tikkakoskelle ja edelleen Laukaan Vehniälle.

Moottoritien lisäksi urakan aikana on syntynyt uutta maantietä yli 20 kilometriä ja uusia kevyen liikenteen väyliä noin 30 kilometriä.

Navigaattori kannattaa päivittää

– Alussa varovaisuutta ja muistutan, että kyseessä on moottoritie, jossa ei voi pysähtyä ottamaan esimerkiksi valokuvia ja selfieitä. Toivoisin lisäksi, ettei poikittaisväylien silloille keräännyttäisi avajaispäivänä hirveästi ihastelemaan liikennettä, eikä vaikeuteta näin muuta liikennettä, sanoo Niskanen.

Uudella väylällä on Niskasen mukaan hyvät opasteet ja ne ovat jo lopullisilla paikoillaan.

Viime ajat tiellä on tehty kaiteita ja niiden valmistumista jouluksi on jännitetty viime päiviin saakka.

– Saimme työmaalle vähän lisäresurssia. Edelleen vähän jännittää, että kaikki valmistuu. Siellä on yhä jonkin verran kaiteita kesken. Töitä on tehty tälläkin viikolla kahdessa vuorossa, suunnilleen 24 tuntia vuorokaudessa. Tehdään töitä vielä päivät ja yöt ja viikonloppu ja maanantaina saadaan viimeiset kaiteet asennettua.

Moottoritie nopeuttaa ja sujuvoittaa

Uusi yhteys on noin viisi minuuttia nopeampi kuin vanha Nelostie ruuhka-aikojen ulkopuolella.

– Ennen on joutunut odottamaan pitkiä aikoja, että on päässyt liittymään Nelostien liikennevirtaan. Ongelma ratkesi tosin suurimmaksi osaksi jo, kun liikenne siirrettiin rinnakkaistielle ja otettiin käyttöön kiertoliittymä. Nyt on sitten eritasoliittymä ja suorat rampit, niin Tikkakoskelta matka-aika lyhenee ihan merkittävästi, arvioi Niskanen.