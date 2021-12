Venäjän presidentti Vladimir Putin haki videoneuvottelussa Kiinan johtajan Xi Jinpingin tukea – ja sai sitä turvatakuualoitteellensa

Venäjä ilmoitti välittäneensä yhdysvaltalaiselle diplomaatille ehdotuksensa Natolta vaadituista turvatakuista. Presidentti Putin on sanonut haluavansa aloittaa neuvottelut asiasta välittömästi.

Moskovan asevoimien keskittäminen Ukrainan lähialueille on kärjistänyt kansainvälisiä suhteita. Sodan uhasta huolestunut länsi on varoittanut Venäjää seurauksista. Moskova on vastannut huomauttamalla Ukrainan aseistamisen vaarallisuudesta.