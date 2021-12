Marja Puustinen, 21, missaa luentoja, koska ei pääse paikalle rollaattorin kanssa: "En todellakaan aina tunne kuuluvani yliopistoyhteisöön"

Ovatko opiskeluympäristöt aina yhdenvertaisia? Mikä on esteettömyyden nykytila Suomessa? Vastauksia etsi toimittaja Amani Al-mehsen.

Marja Puustinen , 21, ei aina pääse luennolle. Edessä on portaita, eikä hissiä löydy. Siksi hänen pitää monesti opiskella etänä, vaikka kurssikaverit ovat lähiopetuksessa.

– En todellakaan aina tunne kuuluvani yliopistoyhteisöön. Esteettömyys on minulle tosi tärkeää, jotta pystyn osallistumaan yhteiskuntaan ja toimimaan itsenäisesti muiden tavoin, Puustinen sanoo.

Hän on taistellut yliopistolla esteettömien tilojen puolesta vuoden ajan ja puhunut asiasta avoimesti muun muassa sosiaalisessa mediassa.

– Jyväskylän yliopiston rakennuskanta on osittain tosi vanhaa ja suojeltua. Rakennukset eivät monesti ole fyysisesti saavutettavia.

Suojelu ja esteettömyys vastakkain

Esteettömyys aiheuttaa usein päänvaivaa historiallisissa rakennuksissa, kertoo terveys- ja hyvinvointiarkkitehtuurin professori Laura Arpiainen Aalto-yliopistosta. Hän on työryhmineen kartoittanut esteettömyyttä Suomessa.

Säädökset ovat saattaneet muuttua sen jälkeen, kun tiloja on rakennettu. Toisinaan tasapainoillaan saavutettavuuden ja historiallisen arvon välillä.

– Historiallisten rakennusten päivittäminen on kimurantti asia, etenkin jos rakennus on suojeltu tai muuten rakennushistoriallisesti arvokas. Joskus nämä keskustelut kärjistyvät pahasti, ja tilanteet tulee ratkaista tapauskohtaisesti.

Historiallisten rakennusten saavutettavuus herättää Arpiaisen mukaan kaksi suurta kysymystä. Ensinnäkin on pohdittava, miten paljon parannuksia pitäisi velvoittaa tekemään korjausrakentamisen yhteydessä.

Jyväskylän yliopiston tiloissa on haasteita esteettömyyden suhteen. Sen myöntää tilapalvelupäällikkö Timo Piispanen . Pahimpia puutteet ovat hänen mukaansa historiallisella Seminaarinmäen kampuksella. Hissejä puuttuu tai ne ovat ahtaita.

Seminaarinmäen kampus on suojeltu ympäristö. Vanhimmat rakennukset ovat 1880-luvulta, ja Alvar Aalto suunnitteli niille täydennystä 1950-luvulla. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaamista säätelee suojelukaava.

Syyllistävä ilmapiiri yliopistolla

Hänen mielestään keskustelu opiskelijoiden ja yliopiston välillä ei toimi, palautteen antaminen on hankalaa ja järjestelyistä tiedotetaan huonosti.

– Yliopistolla on vähän syyllistävä ilmapiiri. Rakentava kritiikki tuomitaan usein tahalliseksi hankaluudeksi. Tulee olo, että ovatko tarpeeni oikeasti näin hankalia ja eikö kukaan halua kuulla ääntäni.

Ongelmia on perusteltu hänelle järjestelmän hitaudella.

– Osa henlikökunnasta on valmis tekemään kaikkensa yhdenvertaisen opiskelumahdollisuuden toteuttamiseksi. Osa ei taida olla valmis tekemään yhtään mitään.

Marja Puustinen ei pääse kaikkiin yliopiston rakennuksiin edes sisälle, koska ne eivät ole esteettömiä. Sellainen on esimerkiksi tämä rakennus, josta löytyy itsenäisen työskentelyn tiloja.

Myös Puustiselle on tehty henkilökohtainen suositus. Sen tekoon kuitenkin kului vuosi, eikä suositus toimi opiskelijan mielestä käytännössä.

Asenteet, liikenne ja puistot ongelmia

Tärkeintä on asennemuutos. Näin vastasivat asiantuntijat, kun Laura Arpiaisen työryhmä kysyi heiltä suurimpia utopioita esteettömästä maailmasta.

– Vastaus oli tosi yllättävä. Meillä on vielä sellainen ajattelumalli, että ihmiset, joilla on vammoja tai rajoitteita, ovat jollain tapaa kykenemättömiä täysipainoiseen elämään. Tämä on kamalan väärä ajattelutapa, Arpiainen sanoo.