PIETARI Sen piti olla Asija Alejevan , 16, ensimmäinen ulkomaanmatka pitkään aikaan. Viisihenkinen perhe aikoi lentää kotikaupungistaan Pietarista Dubain lomakeitaaseen Helsingin kautta. Lentoliput he olivat ostaneet Finnairilta.

Tässä jutussa selvitetään tapauksen taustoja ja sitä, mitä se kertoo muslimien asemasta Venäjällä. Entä mikä on suomalaisten viranomaisten ja yhtiöiden rooli, kun vähemmistöön kuuluva henkilö kokee joutuneensa syrjityksi?

Aluksi virkailijat kertoivat syyksi Finnairin sisäiset turvallisuustarkastukset, mutta sitten puhe kääntyi Suomen rajaviranomaisiin. Perhettä tentattiin aiempien passien leimoista ja siitä, miksi he olivat jättämässä vain yhden laukun ruumaan.

– He näyttivät sähköpostia niin, että peittivät kädellä lähettäjän osoitteen, Asija kertoo.

Viestissä ei kerrottu syytä kiellolle vaan todettiin ainoastaan, että viittä henkilöä on kielletty nousemasta lennolle. Asijan mukaan viestissä ei ollut edes heidän nimiään.

– Kun lähdin lentokentältä, käännyin katsomaan ja näin, kuinka tyytyväisiä he olivat. Olin hyvin katkera ja harmin tunne kävi sieluun asti, Kamil sanoo Ylelle videohaastattelussa.

Rajavartiolaitos voi suositella matkan estämistä

Hänen mukaansa Finnair kysyy Rajavartiolaitokselta ohjeita, jos lähtöselvityksessä on epäselvyyttä siitä, saako asiakas matkustaa Suomeen tai Suomen kautta. Ohjeet saatuaan yhtiö noudattaa niitä.

Monta matkaa Eurooppaan

Alejevit eivät ymmärrä, miksi Suomi olisi halunnut estää heidän matkansa. He eivät keksi mitään syytä, miksi juuri heistä olisi tehty estosuositus.

Asijan isän Kamilin mukaan Finnairille työskentelevät virkailijat sanoivat, että he epäilivät perheen suunnittelevan muuttoa Eurooppaan.

Alejevit ovat tataareja, joilla on suhteellisen vakaa yhteiskunnallinen asema Venäjällä. Tataarien perinteiset asuinalueet liitettiin Venäjään jo satoja vuosia sitten. Suomenkin tataarivähemmistö sai alkunsa jo Venäjän vallan aikana 1800-luvulla.

Keski-Aasiasta, Venäjän Kaukasukselta tai Lähi-idästä hiljattain muuttaneiden muslimien asema on Venäjällä usein heikompi, ja heihin myös suhtaudutaan nurjemmin.

Perhe lomaili usein Euroopan Schengen-alueella ennen pandemiaa. Perheen äidillä on ollut viisumi Suomeen. Aiemmin he ovat kohdanneet ikäviä tilanteita Venäjän rajavartioston tarkastuksissa, mutta eivät koskaan Euroopassa.

Muslimit ovat herkästi luupin alla

Venäjällä perheen isä Kamil on pysäytetty kerran aiemminkin selittämättömällä tavalla.

Aitamurron mukaan osa ekstremismisyytöksistä on totta kai perusteltuja. Venäjällä on jihadistista liikehdintää, ja maassa on nähty useita terrori-iskuja 2000-luvulla.