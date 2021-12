Vakavasti päihderiippuvainen "Pepsi" on nyt poissa – Miksei riippuvuuteen sairastuneiden hoitoon ole toimivia ratkaisuja?

Siellä hän on.

Hän makaa elottomana lattialla. Jalkojen tuntumassa on tyhjä, kasaan rutistunut puolentoista litran Pepsi-pullo.

Se oli sydän

Yle on seurannut kouvolalaisen, 35-vuotiaan huumeriippuvaisen miehen elämää kesäkuusta 2021 lähtien. Mies jäi kodittomaksi tämän vuoden huhtikuussa, kun hän sai häädön vuokra-asunnostaan.

Olisiko jotain voinut tehdä toisin?

Olohuoneen pöydällä on kukkien keskellä kehystetty valokuva. Äiti sytyttää kuvan viereen kynttilän. Surutyö on vielä kesken. Ikävä on raastava, mutta jonakin päivänä se muuttuu kaipaukseksi, vanhemmat uskovat.