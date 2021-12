Mara suosittelee koronapassin käytön laajentamista koko maahan

Mara suosittelee tiedotteessaan, että sen jäsenyritykset ravintola- ja tapahtuma-alalla ottavat koronapassin käyttöön myös näissä maakunnissa. Suositus astuu voimaan perjantaina 17. joulukuuta ja on voimassa toistaiseksi.

Maran mukaan koronapassin käyttöönotto on sujunut alkukankeuden mukaan hyvin. Ylivoimainen enemmistö sen jäsenyritysten asiakkaista on järjestön mukaan suhtautunut passiin hyväksyvästi.

Toiveena myös on, että koronapassin käytön laajentaminen lisäisi ihmisten rokotusintoa.

– On erittäin tärkeää, että koronapassi on käytössä muun muassa Lapin, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Savon maakunnan matkailukeskuksissa, joissa on paljon asiakkaita kaikkialta Suomesta joulun ja uuden vuoden aikana, Maran toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa tiedotteessa.