Viime joulun piereskelevä apina ja väsynyt taistelurobotti ovat sähkö- ja elektroniikkaromua – niin kuin yhä useampi rikkinäinen lelu

– Niiden kauppa on kasvanut jatkuvasti, tämän vuoden jouluun mennessä niitä on jo myyty enemmän kuin viime vuonna, kertoo marketkaupan kodin ja viihteen myyntipäällikkö Rauna Junnila SOK:lta.

Leluissa on lisääntynyt myös äly eli interaktiiviset ominaisuudet ja robotiikka.

Mitä enemmän laitteessa on toimintoja, sitä enemmän sen piirilevy sisältää arvokkaita metalleja.

– Perinteisten kauko-ohjattavien laitteiden lisäksi on tullut erilaisia interaktiivisia leluja kuten erilaisia eläinhahmoja. Lisäksi markkinoille on tullut leluja, joissa hyödynnetään lisättyä todellisuutta ja tekoälyä, vastaa osto- ja myyntijohtaja Hannele Åberg K-ryhmästä sähköpostilla.

SER-keräys kutsuu, kun satukirja ei enää soi

Jos kunnossa oleva leikkikalu ei enää jaksa kiinnostaa leikkijää, parasta on lahjoittaa tai myydä lelu eteenpäin.

– Toimivilla leluilla on hyvä jälleenmyyntiarvo ja ne voi laittaa kiertoon. Yhdellä lapsella lelun käyttöaika on melko lyhyt, sanoo Junnila.

Elektronisia leluja ja laitteita on usein vaikea korjata, ja YK:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) elektroniikkaromu onkin maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava jätejae.

Vaihdettavat paristot tai ladattavat akut pidentävät laitteen käyttöaikaa. Sen sijaan kertakäyttöisissä laitteissa on usein kiinteä akku, jonka virta loppuu aikanaan.

Soiva satukirja on pääosin kartonkia, mutta kierrätetään SER-keräykseen.

Elektroniikkaromun mukana katoaa tonneittain erilaisia kierrätettäviä metalleja, jotka on louhittu kaivoksista ympäri maailman.

Väsyneestä taistelurobotista raaka-ainetta sähköauton akkuun

– En nostaisi mitään laitetta ylitse muiden, kaikki on saatava kiertoon. Yhteiskunta tarvitsee monenlaisia materiaaleja toimiakseen, sanoo Elkerin operatiivinen päällikkö Juha-Pekka Lappi .

Mitä enemmän laitteessa on toimintoja ja digitaalisuutta, sitä enemmän se sisältää arvokkaita metalleja.

– Niissä on harvinaisia maametalleja, kultaa, hopeaa, kuparia, alumiinia. Siellä on paljon erilaisia materiaaleja, joita on helppo kierrättää ja käyttää uudelleen, sanoo Lappi.