PRH:n selvitys: Pohjola-Nordenin tukisäätiön hallinnon järjestäminen ja sisäinen valvonta laiminlyöty lähes kokonaan, säätiön varoja kavallettu 275 000 euroa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on löytänyt vakavia puutteita kavalluskohun keskiössä olevan kansalaisjärjestö Pohjola-Nordenin tukisäätiön toiminnassa.

Aiemmin on kerrottu, että poliisi epäilee säätiön entistä pääsihteeriä ja asiamiestä Michael Oksasta törkeästä kavalluksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä. PRH:n mukaan säätiön entisen asiamiehen epäillään kavaltaneen säätiön varoja noin 275 000 euroa vuosina 2015–2021.

PRH:n tekemän selvityksen perusteella säätiön hallinnon järjestäminen ja sisäinen valvonta on laiminlyöty lähes kokonaan. PRH on päättänyt käyttää kanneoikeuttaan tukisäätiön entisiä hallituksen jäseniä vastaan.

– Laiminlyöntien seurauksena säätiölle on aiheutunut 275 650 euron vahinko. Säätiön hallituksen jäsenen on korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään huolimattomuudella aiheuttanut säätiölle, PRH sanoo tiedotteessa.