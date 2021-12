Tampereen uuden monitoimiareenan avajaisia vietetään pahenevassa koronatilanteessa – pormestari: "Kyllähän tämä on tilanteena todella ristiriitainen"

Esimerkiksi Tampereen kaupunki on kutsunut noin 80 vierasta avajaisiin. Osa on perunut tulonsa Pirkanmaan pahenevan koronatilanteen takia. Tänään Tampereen yliopistollisen sairaalaan seurantaan kirjattiin ennätyksellinen määrä uusia tartuntoja.

– Kyllähän tämä on tilanteena todella ristiriitainen. Samaan aikaa meillä on niin upea asia, uuden areenan avautumishetki ja me haluamme sitä juhlistaa, mutta samalla ihan ymmärrettävää on, että tulee huolia pahenevasta koronatilanteesta, Ikonen sanoo.