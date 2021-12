Kuura Rossi, 12, on näkymätön Vinski, suomalainen supersankari, joka palaa valkokankaille vuosien jälkeen

Aiheena on ensi-iltaan tuleva uusi elokuva Vinski ja näkymättömyyspulveri. Kuura Rossi näyttelee siinä nimiroolia, Vinskiä, jota kiusataan koulussa.

Vinski asuu Hömpstadissa, idyllisessä pikkukaupungissa, joka on joutunut röyhkeän rikosaallon kohteeksi. Poliisi on neuvoton. Hömpstadissa tarvittaisiin supersankaria.

– Se pystyy muuttumaan näkymättömäksi, ja kun se on näkymättömyyspulverin alaisena, se pystyy juoksemaan läpi seinien. Minun mielestäni se on supersankari. Enää puuttuu viitta ja muovipuku, Rossi luonnehtii roolihahmoaan.

Rossin määritelmän mukaan Vinski on hieman pikkuvanha. Pojan tavoitteena ei ole enempää eikä vähempää kuin parempi maailma.

Elokuva on kasvutarina. Vinski saa apteekkarin pulverista supervoimat, mutta samalla hän huomaa jotain oleellista.

– Vinski on vähän yksinäinen, tunnustusta tavoitteleva poika, joka sitten oppii, että maine ja kunnia eivät ole niin tärkeätä, vaan hyvä teko on se tärkein juttu.

“Aapeli oli aikaansa edellä”

– Aapeli oli aikaansa edellä siinä, että hän kirjoitti kirjan, jossa oli magiikkaa ja fantasiaa mukana. Se oli hyvin epäsuomalainen kirja silloin ja on yhä edelleen, Wuolijoki sanoo.

Käsikirjoittajat Jari Olavi Rantala , Mauri Ahola ja Juha Wuolijoki toivat tarinan nykypäivään. 1950-luku näkyy elokuvan visuaalisuudessa. Kadut ovat mukulakiveä ja autot vanhoja. Elokuvaa on kuvattu Porvoossa ja Liettuassa.

Wuolijoki näkee, että 1970-luvun filmatisoinneissa on jotain samaa kuin uudessa Vinskissä.

– Hömpstad on tietyllä tavalla samanhenkinen kuin meillä. Siellä oli mukulakivikatuja ja se oli pieni kaupunki. Apteekkaria näytteli Tarmo Manni . Nyt meillä on samassa roolissa Martti Suosalo. Suosalo ja Manni ovat kaksi aikansa valovoimaisinta näyttelijää.

1950-luku vetää

Viime vuosina kotimaisia lastenelokuvia ei ole tehty niinkään alkuperäiskäsikirjoitusten, vaan entuudestaan tuttujen ja suosittujen lastenkirjojen pohjalta. Syykin on selvä.

– Koska elokuva on kallis taidemuoto, toivotaan, että se kiinnostaa yleisöä heti, kun se tulee ensi-iltaan, Wuolijoki sanoo.

Nykykirjallisuuteen perustuvat Heinähatut ja Vilttitossut sekä Risto Räppääjät saavat nyt haastajan Vinskistä, joka perustuu lastentarinaan yli 70 vuoden takaa. Tänä vuonna on nähty myös Pertsa ja Kilu, joka pohjautuu niin ikään 1950-luvun kirjaan. Mikä selittää elokuvantekijöiden yhtäkkistä kiinnostusta 1950-lukuun?

– Itseäni ei oikeastaan kiinnostanut se, että kirja on 1950-luvulta, vaan pikemminkin tarina ja henkilöt sekä Aapelin maailma. Erityisesti kiinnosti se, että Aapeli kirjoitti tarinaan magiikkaa, pojan, joka on näkymätön ja kävelee seinien läpi. Siinä on kaksi supervoimaa yhdessä, Wuolijoki sanoo.