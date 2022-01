Kari Enqvistin kolumni: Se, joka ei koskaan ole muuttanut mielipiteitään, on sataprosenttisen varmasti väärässä

Ja juuri tässä yhdessä tekemisessä on ihmisen voima. Lähes poikkeuksetta kaikki, mitä me teemme, liittyy tavalla tai toisella toisten tekemiseen.

On lähes käsittämätöntä, miten tehokkaasti me ihmiset ponnistelemme yhdessä. Sitä pohtiessa ei enää hämmästy, miksi me ihmiset olemme kohonneet tämän planeetan valtiaiksi.