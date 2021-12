Sairaala perui viime viikolla 150 toimenpidettä – Suomen toiseksi pahin korona-alue Pirkanmaa kärvistelee ennätysluvuissa

– Näin on jouduttu tekemään. Viime ja tällä viikolla on ollut erityisesti perumisia. On peruttu monenlaisia hoitoja, kuten tyrä- ja sappileikkauksia, kyynärpään puhdistusleikkauksia ja tämäntyyppisiä, Sand sanoo.

Omikronin arvelleen rantautuvan kunnolla joulun aikaan

TAYSissa on tällä hetkellä hoidossa 23 koronapotilasta, joista teho-osastolla on kuusi potilasta.

Uusia rajoituksia ennätysviikkoina

Edellinen ennätysluku oli maanantailta. Koronatapauksia on Pirkanmaalla enemmän kuin koskaan epidemian aikana. Viime viikolla oli tartuntojen ennätysviikko. Yhteensä epidemian aikana on todettu yli 16 000 tartuntaa.

Vetoomus pirkanmaalaisille

– Nyt on tärkeää kulkea terveinä. Jos kuuluu riskiryhmään iän tai sairauksien suhteen tai kakkosrokotteesta on 5–6 kuukautta, on parasta välttää tilanteita, joissa on paljon ihmisiä koolla.