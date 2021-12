Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajat uhkaavat loppua Suomesta – nuoria ei kiinnosta ryhtyä aineenopettajaksi

Tasokas fysiikan opetus on uhattuna: Jyväskylän yliopistossa laadituntuoreen raportin mukaan (siirryt toiseen palveluun) matemaattisten aineiden opettajiksi valmistuneiden määrä on laskenut liki 40 prosenttia Suomen yliopistoissa 2010-luvulla.

– Suomen taloudellinen kivijalka on matemaattisessa osaamisessa ja korkeassa teknologiateollisuudessa. Olemme erittäin huolissamme, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, sanoo Jyväskylän normaalikoulun ja Jyväskylän yliopiston lehtori Hannu Moilanen.

Hannu Moilanen kertoo opettajan työn olevan vaihtelevaa. Koskaan ei ole kahta samanlaista fyssan tuntia. Hänestä parasta on tieto, että omat oppilaat voivat parantaa maailmaa, keksiä tulevaisuuden ratkaisuja.

Opettajan ammatti ei enää houkuttele

Fysiikan aineenopettajaksi opiskeleva Jyri Kohvakka on suorittamassa harjoittelua Jyväskylän normaalikoululla. Hän haluaa töihin joko yläasteelle tai lukioon, mutta tietää, että montaa muuta opiskelijakaveria ei opettajan työ kiinnosta.

– On työlästä opiskella fysiikkaa yliopistossa, koska siellä on paljon vaativia kursseja. Osa opiskelijoista tippuu pois ja osa hakee tätä kautta uudelleen lääketieteelliseen. Ei lähdetä opiskelemaan aineenopettajaksi, koska ei koeta sitä omaksi jutuksi, sanoo Kohvakka.

Myös toinen normaalikoululla harjoittelussa oleva fysiikan aineenopettajaopiskelija Kalle Ketonen on pistänyt merkille, että opettajan ammatti ei ole enää niin haluttu kuin aikaisemmin.

– Opettajia on ennen arvostettu enemmän. Nykyisin tiedetään, että se voi toisinaan olla aika raskasta työtä. Jotkut voivat myös kammoksua sitä, että joutuisivat tekemään töitä samanlaisten nuorten parissa kuin itse ovat olleet, kertoo Ketonen.

– Mehän näemme, mitä media kertoo opettajuudesta: opettajat uupuvat, vanhemmat ovat entistä hankalampia ja oppilailla on entistä enemmän keskittymisvaikeuksia luokassa. Kuka silloin haluaa opettajaksi?

Matemaattisten aineiden opiskelu ei kiinnosta

– Kun koukutamme itsemme kännykän räpläämisen tuottamaan dopamiinihittiin, pitkäjänteinen keskittyminen on entistä vaikeampaa. Esimerkiksi fysiikan opiskelu vaatii sitä. Näemme sen koulumaailmassa päivittäin, sanoo Moilanen.

Moilanen on myös huolissaan nuorten elämäntavoista.

Lisää imua matikan, fyssan ja kemian opiskeluun

– Ilman tällaista tilastoa matemaattisten aineiden opettajapulaan on vaikea reagoida, sanoo lehtori Hannu Moilanen Jyväskylän normaalikoulusta.

Opettajan työ takaisin arvoon

Normaalikoulun fysiikan tunnilla tennispallojen lentomittaukset on saatu päätökseen. Luokassa harjoittelijana toimiva Kalle Ketonen on nauttinut auskultoinnista. Hän on opettanut kymmenen fyysiikan tuntia ja ollut seuraamassa opetusta lukuisilla fyssan tunneilla.