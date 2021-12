Paperiliiton lakko olisi toteutuessaan tavallista laajempi – UPM Kymin tehtaalla edes palovahdit eivät tulisi töihin

Paperiliitto antoi lakkovaroituksen tiistaina. Se koskee metsäyhtiö UPM:n tehtaita. Esimerkiksi Kouvolassa Kuusankoskella sijaitsevalla Kymin tehtaalla lakko on alkamassa 1. tammikuuta klo 6.00, ellei neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta saavuteta sitä ennen. Lakko voisi kestää kolme viikkoa.

Aikaisemmin lakkotilanteissa on sovittu lakkorajoista, eli lakon ulkopuolelle jäävistä töistä. Esimerkiksi Kymin tehtaalla voimalaitos ja vesilaitos on pidetty käynnissä normaalisti. Lisäksi töissä on ollut jonkin verran palovahteja.