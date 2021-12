Muistutukset ja kantelut koronatoimista kuormittavat osaa suomalaiskaupungeista

Koronarokotuksista on tehty muistutuksia.

Porin perusturvasta kerrotaan, että koronarokotusten aikana kaupungin kirjaamoon on tullut vastausta edellyttäviä muistutuksia viikoittain. Espoossa vastausta edellyttäviä viestejä tulee päivittäin.

Koronarokotuksista ja muista koronatoimista tehdyt muistutukset kuormittavat osaa suomalaiskaupungeista. Toisaalta jotkut kaupungit ovat selvinneet vähällä.

Yle kysyi Suomen suurimmista kaupungeista, kuinka paljon niiden sosiaali- ja terveystoimelle on tullut muistutuksia ja muita vastausta vaativia yhteydenottoja koronaepidemian aikana. Tiedustelimme myös, miten paljon vastaaminen vie työaikaa.

Pori: Muistutuksia runsaasti

Porin perusturvan terveys- ja sairaalapalvelujen johtaja Anna-Liisa Koivisto kertoo, että muistutuksia ja muita kirjaamoon kautta saapuvia selvityspyyntöjä on saapunut koronarokotusten ajan lähes viikoittain.

– Niissä saatetaan kysyä, miksi maski vaaditaan sote-keskuksessa, millä perusteella koululaisia koronarokotetaan tai miten koululuokkien karanteenit järjestetään, Koivisto kuvailee.

Perusturvaan tulee runsaasti myös muita koronaan liittyviä kysymyksiä esimerkiksi ajanvarauksen ruuhkautumisesta.

– Sama yhteydenottaja soittaa perusturvajohtajalle, palvelujohtajalle ja mahdollisesti myös muille esimiestasoisille henkilöille samasta asiasta. Ja sama asiakas soittaa samasta asiasta koronarokotusajanvaraukseen, koronaneuvontapuhelimeen ja normaaliin keskitettyyn ajanvaraukseen ja jättää kaikkiin takaisinsoittopyynnön. Ruuhkaa ajanvaraukseen muodostuu varmasti, Koivisto kertoo.

Aikaa kuluu vastauksiin

Koiviston mukaan vastaamiset vievät perusturvan hallinnolta "todella paljon aikaa", joka voitaisiin käyttää koronarokotusten suunnitteluun ja kehittämiseen.

Porissa kanteluista on tullut työtä myös poliitikoille. Perusturvalautakunta käsittelee torstaina (siirryt toiseen palveluun) satakuntalaisen entisen varakansanedustajan Aki Nummelinin (ex-vas.) kantelua, jossa hän väittää Porin perusturvan ottaneen käyttöön maskipakon. Perusturvajohtaja Sanna Mustajoki vastaa, että kyseessä on vahva maskisuositus, ei maskipakko.

Espoolle lukuisia selvityspyyntöjä

Poria huomattavasti isommassa Espoossa hallinnollista vastausta edellyttäviä yhteydenottoja tulee päivittäin. Ongelmana on ollut, että osa asukkaista tekee heti kantelun valvovalle viranomaiselle yrittämättä selvittää asiaa ensin kaupungin kanssa.

Terveyspalvelujohtaja Markus Paananen kertoo, että selvitys- ja lausuntopyyntöjä on tullut etenkin Etelä-Suomen aluehallintovirastosta ja Helsingin hallinto-oikeudesta, yksittäisinä myös oikeuskanslerinvirastosta, tietosuojavaltuutetun toimistosta, eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta ja potilasvakuutuskeskukselta.

– Palautteet vievät päivittäin työaikaa keskimäärin tunnin ajan, ja hallinnolliset vastineet lisäksi muutaman tunnin viikossa, Paananen sanoo.

Kuormitusta muuallakin

Hieman vastaavanlaisia kokemuksia on Tampereella, jossa arvioidaan, että vastaamiseen kuluu yhteensä vähintään yksi työpäivä viikossa. Turussa arvio on puoli päivää.

– Muistutukset ja asiakaspalautteet ovat pääsääntöisesti liittyneet siihen, että yhteydenotto puhelimitse rokotusasioissa on epäonnistunut tai ollut vaikeaa. Näitä palautteita tulee päivittäin, Turun terveyspalveluiden vs. palvelualuejohtaja Jane Marttila sanoo.

Myös Päijät-Hämeen sote-alueella kysymyksiin vastaaminen on vienyt paljon virkamiesten ja henkilökunnan aikaa.

Kaikki eivät saa yhteydenottoja

Osa kaupungeista on selvinnyt varsin vähällä. Esimerkiksi Jyväskylästä kerrotaan, että rokotuksiin liittyviä yhteydenottoja on tullut kaikkineen alle kymmenen ja niihin vastaaminen on vienyt yhteensä vain muutaman tunnin.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä hallinnollista vastausta edellyttäneitä viestejä on tullut muutamia. Kuopiossa yhteydenottoja on tullut "suhteessa rokotusten määrään todella vähän". Oulussa muistutuksia on tullut kaksi ja kanteluita yksi.

Koronalinjausten muutokset vaikuttavat heti

Kaupunkien vastauksista käy ilmi, että rokotuslinjauksissa tapahtuvat muutokset heijastuvat nopeasti kuntatasolle. Terveyspalvelujen järjestäjät eivät ehdi reagoida valtakunnallisten rokotuslinjausten muutoksiin riittävän nopeasti.

Kun esimerkiksi kolmannen koronarokotteen väli toisesta rokotteesta lyheni kuudesta kuukaudesta viiteen, Porin perusturvan puhelimet alkoivat soida välittömästi. Turussa ajanvarauksen ruuhkautuminen on suurin syy valituksiin.

– Tämä on korostunut nyt, kun rokotetaan vanhuksia kolmannella annoksella. He eivät useinkaan pysty käyttämään e-terveyspalveluja, vaan haluavat kommunikoida puhelimitse, vs. palvelualuejohtaja Jane Marttila sanoo.