Matkailualan toive: ei uusia rajoituksia ennen joulua – ensi viikolla Lappiin on tulossa tuhansia brittituristeja

Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n markkinointijohtaja Hanna Kouri kertoo, että joulumatkailu on hyvässä vauhdissa, ja mahdolliset rajoitukset eivät voi olla vaikuttamatta siihen.

– Jos tällainen on aivan välttämätöntä laittaa voimaan, niin ei missään tapauksessa joulusesonkiin. Näkökulmamme on se, että aikaisintaan 28. joulukuuta, jolloin Isosta-Britanniasta tulevien charter-koneiden aalto on jo rauhoittumassa.