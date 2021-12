Katso, paljonko kinkun paistaminen tai saunominen juuri nyt maksavat – ja kuinka sähkön lopputalven hinnat pomppasivat

Kunnon pakkaskelit nostavat sähkön hintaa juuri nyt, kun kotona pitäisi saada kinkku ja muut uuniruoat hautumaan. Vuoden taakse verrattuna sähkön hinta pörssissä on nyt huikeasti kalliimpaa kuin vuosi sitten.

Joulukuun alun hintapiikit sähkömarkkinoilla ehtivät jo välillä hellittää sään lauhduttua, mutta edelleen sähkön hinnanvaihtelut ovat suuria. Sillä on siis merkitystä milloin uunin tai saunan napsauttaa päälle, jos käytössä on pörssisähköön sidottu sähkösopimus.

Kotitalouksista noin kahdeksalla prosentilla sähkösopimus on sidottu pörssisähköön. Pörssin kehitys vaikuttaa kuitenkin käytännössä kaikkiin sähkönkäyttäjiin, sillä pörssi ennakoi kiinteähintaisten sopimusten tulevaa kehitystä.

Joulupyhien aikaan sähkön kysynnällä on taipumus laskea, kun teollisuudessa laitetaan koneita pienemmälle tai kiinni.

Ensi vuoden alun hinnat yli kaksinkertaistuivat hetkessä

Hintoja ennakoidaan sähkömarkkinoilla futuurikaupalla. Futuureilla sähkön ostajien ja myyjien on mahdollista suojautua sähkön hintavaihtelulta.

– Markkinan näkemys tulevaisuuden hintatasosta on muuttunut poikkeuksellisen nopeasti ja merkittävästi viimeisen parin kuukauden aikana, Heikkilä sanoo.

Nyt laskelmat on pantu täysin uusiksi.

Joulukuun puolessa välissä markkina-arvio talven hinnasta oli yli kaksinkertaistunut ja noussut 20 senttiin. Kevään hintakin on noussut puolella eli 7,5 senttiin kilowattitunnilta.

– Kyllä hintapiikin aikana sähkön käyttö on vähentynyt. Kysyntä on siis joustanut ja tarjonta kasvanut, kun kaikki tuottajat, joilla on säädettävää tuotantoa lisäsivät tuotantoaan varmasti.