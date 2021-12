Anniskelukielto, pakkorokotuksia, jopa tuhansien puntien sakot maskittomille – näin Euroopassa varaudutaan koronaepidemian kiihtymiseen

Saksan hoitohenkilökunnalla rokotepakko

Saksan liittopäivät hyväksyi viime viikolla lain, jonka mukaan kaikilla hoitohenkilökuntaan kuuluvilla tulee olla rokotukset otettuina tai vaihtoehtoisesti todistus parantuneesta koronasairaudesta, jotta he voivat tehdä työtään, kertoo Saksan hallitus tiedotussivullaan (siirryt toiseen palveluun) .

Määräys on voimassa tällä erää maaliskuun puoliväliin saakka. Työnantajilla on sakon uhalla velvollisuus valvoa, että määräyksiä noudatetaan.

Hallitus on myös antanut apteekeille ja eläinlääkäreille väliaikaisen luvan jakaa rokotuksia, jotta rokotustahti kiihtyisi.

Saksassa rokottamattomien oikeutta käydä muissa kuin ruokakaupoissa ja apteekeissa on rajoitettu. Ravintoloissa, elokuvissa, teattereissa ja muissa viihdetapahtumissa saavat käydä vain rokotetut tai taudista parantuneet.

Saksan osavaltioilla on oikeus rajoittaa niin yksityisiä juhlia kuin julkisia yleisötapahtumiakin, jos ilmaantuvuusluku on alueella enemmän kuin 350 per 100 000 asukasta seitsemän päivän aikajaksolla.