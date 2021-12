Ulkopolitiikan päättäjät eduskunnassa: Hävittäjäkauppa tai Ukrainan tapahtumat eivät ohjaa Suomen Nato-päätöksiä

Eduskunnassa ulko- ja turvallisuuspolitiikan vakaus on arvossaan, kun aseita kalistellaan Euroopassa .

– Suomen asema ei ole muuttumassa, mutta ympäristö on muuttumassa. Kun ympäristö muuttuu, niin Suomen täytyy katsoa myös sitä, millä tavalla me pystymme parhaalla tavalla kansallisesti vastaamaan siihen uhkaan, mikä Euroopassa syntyy muiden maiden riidellessä keskenään, kuvailee turvallisuustilannetta eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.)

– Me olemme juuri käsitelleet hyvin yksimielisesti sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon että puolustusselonteon täällä eduskunnassa, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd.) vastaa kysymykseen, onko Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen asema muuttumassa.

Tuomiojan mukaan turvallisuuspolitiikassa tapahtuu myös muutoksia ja esimerkiksi eurooppalainen puolustusyhteistyö on vahvistumassa.

– Me tietysti toivoisimme, että eurooppalaista yhteistyötä muun muassa puolustusvälineteollisuudessa voitaisiin kasvattaa, koska nykyisellään puolustusvälineteollisuus on maailman protektionistimpia aloja.

– Parhaassa tapauksessa voitaisiin päästä jopa 30 prosentin kustannussäästöihin Euroopassa. Näin on arvioitu, jos kaikki hankinnat voitaisiin suorittaa yhteisesti. Tämä ei ole näköpiirissä, mutta siihen suuntaan pitäisi pystyä etenemään, Tuomioja linjaa.

Tuomioja: Sodan uhka on mahdollinen

Tuomioja korostaa, että Suomen linjanvedoissa on jo ennakoitu jännitteitä esimerkiksi Venäjän ja Ukrainan välillä. Sodan uhka Euroopassa on hänen mielestään todellinen.

– Mahdollisuus sotilaalliseen konfliktiin on olemassa. En usko, että kukaan haluaa aloittaa laajamittaista sotaa, mutta silloin kun aseita kalistellaan ja niitä käytetään painostuskeinona, on aina olemassa vaara, että se voi johtaa tahattomasti laajempaan konfliktiin, Tuomioja toteaa.

Räjähdysalttiita pisteitä on Tuomiojan mukaan Venäjän ja Ukrainan lisäksi erityisesti Taiwanin salmissa.

– Minä uskon, että peruslinjauksemme ovat tässä suhteessa hyvin kestäviä. Me panostamme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa siihen, että pystymme vaikuttamaan asioihin niin, että ne eivät kärjisty sotilaallisiksi konflikteiksi. Pidämme myöskin omasta puolustuksestamme huolta varsin mittavilla panoksilla.

Kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk.) myöntää, että Ukrainan tapahtumilla on vaikutusta myös Itämeren turvallisuustilanteeseen.

– En näkisi , että Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen asema olisi muuttunut. Eurooppaan on tullut jännitteitä enemmän Ukrainan tilanteen myötä, mutta Suomen itsenäinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on vakiintunut ja siitä me pidämme kiinni, Kulmuni arvioi.