Toimittajalta: Lepää rauhassa Pepsi, aika ei riittänyt kohdallasi – ilman muutosta moni muukin kuolee sairauteen, jota ei ymmärretä

Olen seurannut työssäni Ylen toimittajana 35-vuotiaan, kodittomaksi jääneen päihderiippuvaisen miehen elämää viime kesäkuusta lähtien.

Viiden kuukauden aikana Pepsiksi nimetty kouvolalainen mies asui metsässä vuotavassa teltassa, kävi läpi kuukauden vieroitusjakson, palasi vapaaehtoisesti takaisin telttaansa käyttämään huumeita, löysi itselleen uuden vuokra-asunnon ja sai heti alkumetreillä taloyhtiöltä ensimmäisen varoituksen häiriköinnistä.

Lokakuun lopulla Pepsi kertoi äidilleen odottavansa tulevaa talvea toiveikkaana. Muutaman päivän kuluttua keskustelusta hän menehtyi kotonaan.

Pepsin elämä päättyi tilanteessa, jossa nykyiset Suomen päihdehoidon keinot eivät kyenneet parantamaan häntä.

On päihderiippuvaisia, joille nykyiset palvelut riittävät sellaisenaan. Sitten on Pepsin kaltaisia ihmisiä. He putoavat palveluverkon raoista pimeyteen, josta ei pääse pois ilman suuria muutoksia nykyisessä päihdehoidossa.

Emme tiedä, auttaako hoito

A-Klinikan Järvenpään Päihdesairaalan ylilääkäri Margareeta Häkkinen antaa Suomen päihdehoidolle ainakin kaksi tärkeää parantamiskohdetta: osaaminen ja raha.

Politiikan tutkija Petri Uusikylä ja muutosasiantuntija Jyrki Laine ovat tehneet talvella 2021 julkaistun selvityksen päihdepalveluiden nykytilasta. Sen mukaan päihdepalveluita on Suomessa tarjolla alimitoitetusti tarpeeseen nähden.

Myöskään eri hoitomuotojen soveltuvuudesta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta ei ole selvityksen mukaan tutkimuksellista näyttöä. Suomessa hoidetaan huumeriippuvaisia lähinnä ulkomaisiin tutkimuksiin perustuen.

Suomalaista tutkimustyötä tehdään päihdehoidosta ja -riippuvuuksista liian vähän. Suomessa ei edes tilastoida sitä, kuinka monta hoitojaksoa yksittäinen ihminen käy läpi.

Myös hoidon vaikuttavuus jää kysymysmerkiksi, sillä potilaista ei saa tietoa vaikkapa laitoksesta lähdön jälkeen. Jos hyvillä mielin kohti raitistumista lähtenyt potilas kuoleekin seuraavana päivänä yliannostukseen, tilastot eivät yhdistä tapahtumia.

Hoidamme päihdeongelmista kärsiviä tietyin keinoin, vaikka emme edes tiedä, auttavatko ne oikeasti.

Tulokseton kuluerä

Koska hoitoon ja sen vaikuttavuuteen ei uskota, siihen ei laiteta rahaa. Budjettia laatiessaan päättäjä saattaa ajatella, että päihdehoito on vain tulokseton kuluerä, josta voi helposti nipsaista vähän kärkeä pois.

On kuitenkin jo nyt näyttöä, että päättäjä on väärässä.

Päihdehoidon kustannuksista on tehty laskelmia, joiden mukaan hoitamatta jättäminen tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi kuin hoitaminen.

Esimerkiksi viime vuonna aiheesta julkaistiin suomalainen tutkimus (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan Pohjois-Karjalan Siun soten päihdepalvelujen piirissä olevien alkoholiongelmaisten keskimääräiset sote-kustannukset olivat viiden vuoden aikana 53 prosenttia matalammat kuin niiden, jotka jäivät päihdepalvelujen ulkopuolelle.

Riippuvuuteen sairastutaan

Laittamalla rahaa päihdehoitoon ja sen parantamiseen voisi samalla säästää suuria summia, mutta mikä estää? A-Klinikan Järvenpään Päihdesairaalan ylilääkäri Margareeta Häkkinen on ainakin huomannut Suomessa vallitsevan asenneilmapiirin: päihderiippuvuutta ei pidetä sairautena, vaikka se on sellainen.

Joidenkin on helppoa ajatella, että kadunkulmassa huojuvan, sekavan ja haisevan laitapuolen kulkijan tilanne on hänen oman tahtonsa tulos, ja siksi hän on itse oman onnensa seppä.

Päätös kokeilla esimerkiksi huumeita on aina oma, mutta jos sairastuu riippuvuuteen, huumeiden käytössä on enää hyvin vähän kyse omasta tahdosta. Silloin on sairas.

Pepsi ei koskaan suunnitellut sairastuvansa. Hänestä piti tulla jääkiekkomaalivahti, mutta elämä ei aina mene niin kuin toivoisi. Kun sairastuu, voi vain toivoa, että yhteiskunta ymmärtää sitä kipua, jota sen jäsen tuntee.

Pepsin isoveli lähetti minulle tekstiviestin. Hän oli kuunnellut hautajaisissa Pepsiä suremaan tulleiden ystävien keskusteluja:

"He pohtivat taas hoitoon menoa ja sitä, elävätkö itsekään nelikymppisiksi. Tuli mieleen, miksi noin hyviä ihmisiä on jätetty oman onnensa nojaan."