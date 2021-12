Suomalaiskouluihin levisi hauska villitys: reput jäävät kotiin ja kirjat kuskataan kouluun kattilassa, golfbägissä tai pullolaatikossa

Onni Koljander tulee luokasta ulos nokkakärryä työntäen. Kärryyn on kiinnitetty puinen juomapullolaatikko, jossa on Koljanderin koulukirjat ja liikuntavälineet.

– Tämä on toiminut hyvin. Koulussa on ramppeja sen verran, että moneen paikkaan pääsee helposti.

Koljander käy koulua lappeenrantalaisessa Kimpisen yläkoulussa, jossa on tänään keskiviikkona vietetty Outoreppu-päivää.

Oppilaskunnan alulle paneman teemapäivän ideana on, että reppujen sijaan oppilaat kuljettavat koulutarvikkeita mitä erilaisimmilla välineillä.

– Minulla on lemmikkikani. Halusin ottaa tämän, kun tämä oli kotona valmiina, Yläkäs sanoo.

– Mietin aluksi ensiapulaukkua, mutta varastosta löytyivät rattaat. Näihin saa hyvin tavarat. Tällaista voisi oikeasti käyttää koulureppuna, kun on aika kätevä. Koulumatkalla bussissa sain kyllä katseita, Henttu sanoo.

Eväskori on myös mainio repunkorvike.

Vastaavaa teemapäivää on vietetty syksyn mittaan muissakin suomalaiskouluissa. Siitä on käytetty myös nimitystä Reputon päivä.

Ilmiö on rantautunut Suomeen Yhdysvalloista, jossa teemapäivä tunnetaan nimellä "Anything but a backpack -day".