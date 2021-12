Helsingin pormestari Vartiainen: "Sotealan työntekijöiden rokottautumisvelvollisuus on tulossa, ja siihen kannattaa oikeasti valmistautua"

Koronan ilmaantuvuusluku on huomattavasti korkeampi rokottamattomien keskuudessa, ja lähes poikkeuksetta on niin, että nuoremmilla sairaalahoidossa olevilla ei ole rokotuksia.

Rokottamattomilla koronan ilmaantuvuusluku on viimeisen 14 vuorokauden aikana 1 059 sataatuhatta asukasta kohden. Vastaava luku on yhden annoksen saaneilla 370, kaksi annosta saaneilla 306 ja kolme annosta saaneilla 82.

Sotealalle tulossa rokotepakko

Kolmansiin rokotuksiin vauhtia

Helsingissä 12-vuotta täyttäneistä 87 prosenttia on nyt saanut ensimmäisen rokotteen ja 83 prosenttia toisen rokotteen. Kolmannen rokoteannoksen on saanut 10 prosenttia.

Rokotteiden etenemisen ongelmana on rokotushenkilökunnan puute. Muun muassa HUS vetosi tänään opiskelijoihin, alan eläkeläisiin ja alanvaihtajiin, että he tulisivat antamaan kolmansia rokotusannoksia .

Lapsia testataan eniten

Yksi vaihtoehto on tehdä kotitesti, jos tartunnan mahdollisuus mietityttää. Jos tulos on positiivinen, pitää hakeutua laboratoriotestiin. Jos tulos on negatiivinen, mutta lapsella on oireita, on jäätävä kotihoitoon.