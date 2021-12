Naisia on pidetty hysteerisinä, leikattu ilman nukutusta ja pakkoruokittu väkivalloin – kaikki tämä lääketieteen nimissä, kertoo uusi kirja

Cleghornilla diagnosoitiin sairaus, joka tunnetaan Suomessa nimellä punahukka. Punahukka, SLE eli systeeminen lupus erythematosus on reumasairauksiin kuuluva autoimmuunisairaus. Sen sanotaan olevan yksi monimuotoisimmista ihmisen sairastamista taudeista. SLE on huomattavasti yleisempi naisilla kuin miehillä.

Cleghorn jäi henkiin. Hän on ammatiltaan naistutkija ja kulttuurihistorian asiantuntija. Cleghorn halusi ottaa selvää sairaudestaan ja siitä, miksi hänen sairastumistaan ei otettu aluksi vakavasti.

Hän löysi lukuisia sairaskertomuksia punahukkaan sairastuneista naisista, mutta kaikkein hätkähdyttävintä oli havaita, miten lääketiede on kautta historian suhtautunut sairaisiin naisiin. Heidät on koettu viallisina, mielenvikaisina ja sopeutumattomina.

Niinpä vastikään suomennettu teos Sairas ja viallinen kertoo siitä, kuinka naisen terveys on aina ollut enemmän sosiaalinen ja kulttuurinen kuin lääketieteellinen kysymys.

Jo muinaiset kreikkalaiset

Antiikin humoraaliopin mukaan sairaudet johtuvat kehon neljän perusnesteen epätasapainosta. Piirroksessa veri, musta ja keltainen sappi sekä lima on esitetty ihmishahmoisina.

Vaikka käsitys myöhemmin kumottiinkin, ajatus siitä, että kohtu ja muut lisääntymiselimet säätelevät naisen terveyttä, on pitänyt pintansa näihin päiviin asti.

Koska kaikki lääkärit olivat miehiä, he eivät voineet omassa kehossaan tuntea, miltä sairaudet naisesta tuntuivat.

Tosiasiassa hormonitoimintaan liittyviä sairauksia on kymmeniä niin miehillä kuin naisillakin, ja vain osa liittyy sukupuolihormoneihin.

Noitavainoissa siivottiin tarpeettomia naisia pois tieltä

Elinor Gleghornin mukaan historiassa on useita kohtia, jolloin naiset ovat nostaneet päätään ja osoittaneet voimaansa. Yhtä monta kertaa heidät on yritetty lyödä alas.

Yksi kiinnostava ja karmaiseva ajanjakso on noitavainojen aika, joka ulottui Euroopassa myöhäiskeskiajalta uuden ajan alkupuolelle.

Modernin gynekologian isä teki orjille leikkauksia ilman nukutusta

Synnytystieavanne on vaurio, jossa verenkierron katkeaminen paineen alla aiheuttaa reiän, jonka läpi virtsa tai uloste pääsee leviämään hallitsemattomasti.

J. Marion Simsin kohdalla käytetään usein termiä lääketieteellinen väkivalta. Cleghornin mukaan naisia kohtaan käytetään yhä lääketieteellistä väkivaltaa. Hän kertoo, että Yhdysvaltain pakolaisten vastaanottokeskuksissa ja vankiloissa on kerrottu tehtävän edelleen tahdon vastaisia gynekologisia toimenpiteitä naisille. (siirryt toiseen palveluun)

Ei muuta vikaa kuin hysteerinen taipumus

Ehkä tunnetuin naisia leimannut diagnoosi lääketieteen historiassa on hysteria. Hysteria tulee kreikan kielen sanasta hystera, joka tarkoittaa kohtua. Antiikin Kreikassa hysterian syynä pidettiin jo aiemmin mainittua kohdun vaeltelua.

Hysteria on kautta lääketieteen historian ollut käyttökelpoinen diagnoosi melkein mihin vain, jota ei osattu muulla tavalla selittää. Diagnoosia sovellettiin erityisesti naisiin, jotka tunsivat epämääräistä ahdistusta ja tuskaa tai eivät sopeutuneet vallitseviin normeihin.

Hysteriaa on hoidettu mitä kummallisimmin menetelmin . Esimerkiksi 1800-luvulla naisille yritettiin aiheuttaa orgasmeja sähkökäyttöisen hieromasauvan avulla. Käytössä oli myös leikkaushoitoja. Hysterian hoitoon käytettiin muun muassa munasarjojen tai klitoriksen poistoa. Yhden teorian mukaan hysteria poistui siis seksuaalisten tunteiden vapautumisen myötä, toisen teorian mukaan juurisyy oli itsetyydytys.

Elinor Cleghornin mukaan lääkäreiden oli kohtuullisen helppo vakuuttaa naisten perheet siitä, että esimerkiksi leikkaus on ainoa mahdollinen hoitomuoto.

Myöhemmin on havaittu, että iso osa Freudin diagnosoimista naisista kärsi jostain muusta kuten syövästä, sydänsairauksista tai epilepsiasta.

Heikkomieliset suffragetit

Suffragetti Rosa May Billinghurst poliisien ympäröimänä. Billinghurst kulki kampanjoimassa kolmipyörällään 1900-luvun alun Lontoossa.

Lääkärit harjoittelivat synnyttäjän avustamista nukeilla

Sairas ja viallinen -kirjasta käy ilmi, että kautta historian naisen luontaisimpana tehtävänä on pidetty synnyttämistä. Raskauden ja synnytyksen katsottiin olevan naiselle terveellistä ja edistävän hänen hyvinvointiaan niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.

Totuus kuitenkin on, että raskausaika, synnyttäminen ja synnytyksen jälkeiset komplikaatiot ovat olleet ja ovat yhä monelle naiselle valtava terveydellinen riski.

Maailmassa menehtyy yhä päivittäin noin 830 naista ehkäistävissä oleviin, raskauteen tai synnytykseen liittyviin syihin. Länsimaista synnyttävien äitien kuolleisuus on korkeinta Yhdysvalloissa. Sekä siellä että Englannissa synnytusturvallisuuden on havaittu olevan huonoin mustaihoisten äitien kohdalla (siirryt toiseen palveluun). Kyse on muun muassa hoitohenkilökunnan kielteisistä asenteista.