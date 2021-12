Huonossa sisäilmassa koronatartunnan voi saada minuuteissa – tehokas tuuletus laskee riskiä luultua enemmän, kertoo VTT:n tuore tutkimus

– Tarkkoja turva-aikoja on hyvin vaikea sanoa, mutta tuulettamallaviruspitoisuudet tippuvat helposti jopa 90 prosenttia, VTT:n Akatemian Citizen Shield -hanketta johtava tutkimusprofessori Ali Harlin sanoo.

– Jos esimerkiksi jouluna on koolla suuri porukka, kannattaa kahden tunnin välein avata parvekkeen ovi kymmeneksi minuutiksi, neuvoo Harlin .

Tuuletuksen jälkeen huoneessa voidaan olla turvallisesti tunnista kahteen tuntia, hän jatkaa. Huonosti tuuletetussa huoneessa, jossa on oleskellut taudin levittäjä, puolestaan saattaa Harlinin mukaan saada vaarallisen annoksen virusta minuuteissa.

– Mitä enemmän huonetilassa on viruksia, sitä suurempi on riski taudin leviämisestä. Eli yksi virus tai partikkeli ei tartuta, vaan infektioon tarvitaan niitä muutamia satoja. Mitä isomman annoksen viruksia saa, sitä vakavampi tauti on, sanoo Harlin.