Hollannissa kiistellään taas blackface-perinteestä – "Musta Pekka on hollantilaisen rasismin kasvot", sanoo jouluhahmoa vastustava aktivisti

Koko perheen juhlassa hollantilainen versio joulupukista, Sinterklaas, saapuu kaupunkiin yhdessä apureidensa kanssa. Yleensä valkoihoisten esittämät apurit ovat keskiaikaisen narrin asuihin pukeutuneita hahmoja, joiden kasvot on maalattu mustiksi. Hahmon nimi on Zwarte Piet (siirryt toiseen palveluun) eli Musta Pekka.

– Meillä on täällä yksi juhla, Sinterklaas ja Mustat Pekat, ja tällaiset ryhmät yrittävät aina pilata sen. Kun he saapuivat, ostin kaksi rasiallista kananmunia ja aloin heittää.

"Zwarte Piet on rasismia"

Ongelmalliseksi perinteen tekee Afriyien mukaan blackface-meikki , jolla on historiallisesti pilkattu mustia ihmisiä, sekä se, että mustat hahmot palvelevat valkoista joulupukkia. Erityisen loukkaavaa se on hänen mukaansa maassa, jolla on pitkä historia siirtomaamahtina ja orjakaupan harjoittajana.

Tuolloin Afriyie oli perustamassa potkuja Mustalle Pekalle vaativaa liikettä, joka kantaa nykyään nimeä Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Projekti on osa Afriyien johtamaa laajempaa rasisminvastaista säätiötä.

Mielipiteet murroksessa

– Protestit voivat olla erittäin epämukavia valtaväestölle, ja väittely on ollut kivuliasta. Optimistisesti ajateltuna nämä ovat kasvukipuja. Nyt puhutaan asioista, joista ei ole aiemmin puhuttu, ja monen mielipide on muuttunut, Schols sanoo.

Kompromissi ei miellytä kaikkia

Jerry Afriyien mukaan kyseessä on vain kosmeettinen muutos ja rasistisen perinteen kevytversio. Tänä vuonna KOZP on protestoinut juuri pinnallisiksi arvostelemiaan muutoksia vastaan.

– Oikeasti väittelyssä on kyse siitä, kenellä on oikeus määritellä rasismi, kansallinen identiteetti ja historiantulkinta, tutkija Schols kiteyttää.

Oikeistopopulisti pukeutui pukiksi

Poliisi on vuosien varrella ottanut kiinni aktivisteja ja Afriyie on ollut syytteessä (siirryt toiseen palveluun) virkavallan vastustamisesta, mutta vapautettu.

"Myös meidän perinteemme"

– Jos on varttunut tietyn ajattelumallin kanssa, sitä on vaikea tunnistaa itsestään. Ihmisten on vaikea tunnistaa hollantilaista rasismia, koska se on hienovaraista ja normalisoitua.