Sopimuspalokunnat ovat tärkeitä pelastustoimelle

Sopimuspalokunniksi kutsutaan palokuntia, joissa ei olla päätoimisesti töissä eli kyse on harrastustoiminnasta ja sopimuksellisesta toiminnasta. Aiemmin näistä käytettiin nimitystä vapaaehtoinen palokunta. Edelleen sopimuspalokuntien taustalla on usein VPK-yhdistys.

Sopimuspalokunta on tärkeä harrastus kaikkien suomalaisten kannalta siksi, että suurimmassa osassa maata sopimuspalokunta on ensimmäisenä tai ainoana pelastustoimen edustajana onnettomuuspaikalla.

Viimeisimmän tilastotiedon mukaan sopimuspalokuntalaisia on Suomessa noin 43 000. Heistä noin 15 000 on hälytyskelpoisia.

Suurimmassa osassa Suomen sopimuspalokunnista on nuoriso-osasto. Tällä hetkellä sopimuspalokuntia on yhteensä noin 690, joissa on yhteensä 649 nuoriso-osastoa.

Nuoriso-osaston jäseniä on noin 7 000. Nuorten kanssa toimivia vapaaehtoisia on noin 3 700.

Osa sopimuspalokunnista kärsii jäsenpulasta. Nuoriso-osasto onkin tärkeä keino houkutella toimintaan lisää jäseniä.