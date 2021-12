Etelä-Pohjanmaa on HD-television takapajula, missä moni tv pimenisi ilman perinteisten lähetysten jatkoaikaa – tv-kauppias: "Ihmiset ovat perusnuukia"

HD-valmius on maakunnassa muuta maata alhaisempi. Antennitelevisioita on paljon etenkin maaseutukunnissa. Television peruslaatuisten lähetysten on tarkoitus loppua muutaman vuoden kuluttua antenniverkossa.

Kuva: Katriina Laine / Yle