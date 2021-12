THL:n Tervahauta: Kolmannet koronarokotteet voidaan jakaa koko väestölle kevään aikana – näillä keinoilla rokotustahtia aiotaan kiristää

Hallitus suunnittelee kolmannen koronarokotekierroksen vauhdittamista Suomessa. Taustalla on huoli nopeasti leviävästä omikron-muunnoksesta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) moitti A-studiossa tiistaina nykytahtia hitaaksi. Tällä hetkellä kolme rokoteannosta on saanut 11,5 prosenttia ja toisen rokoteannoksen lähes 83 prosenttia yli 12-vuotiaista.

– Se ei ole mahdollista, ettei rokotemasiina käynnisty. Nyt on kiire, Kiuru sanoi.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo olevansa samaa mieltä Kiurun kanssa siitä, että rokottamiseen on laitettava vauhtia. Hän torjuu johtamaansa laitokseen kohdistuvan arvostelun.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoo, että rokotteiden antamisessa vauhti on kiihtynyt viime päivinä.

– Tahti on ollut se, mihin kunnat ovat pystyneet. Tämä asia ei ole ollut THL:stä tai KRARista (kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä) kiinni.

Tervahaudan mukaan kunnat ovat ryhtyneet jo toimiin ja rokotusten antamisessa vauhti on kiihtynyt viime päivinä. Tervahauta uskoo, että kolmas rokote saadaan annettua koko väestölle kevään aikana.

– Kesällä aktiivisen rokotusvaiheen aikana annettiin noin 300 000 annosta viikossa. Uskon, että aika nopealla aikavälillä päästään näihin samoihin lukuihin. Se on jo aika hyvä tahti.

Koronarokotusten alkuvaiheessa hankaluuksia tuotti rokotteiden saaminen, mutta nyt pullonkaulaksi on muodostunut pula sote-alan ammattilaisista.

Alalta lähteneitä hoitajia takaisin rokotussavottaan

– Jaan ministerin ajatuksen siitä, että meidän on kertakaikkiaan saatava tämä rokoteralli päälle täysillä, Rytkönen sanoo.

Rytkösen mukaan on tiedossa, että sekä eläkeläisten että alanvaihtajien joukosta löytyisi innostusta osallistua rokotussavottaan.

– Uuden ammattiryhmän lisääminen edellyttäisi asetuksen muutosta ja se veisi hirveästi aikaa. Tässä kohtaa käyttäisin resurssit siihen, että käytettäisiin sitä porukkaa, jolla on tarvittava pohjakoulutus ja hyödynnettäisiin heidän ammattitaitoaan tässä.

Koskelan mukaan valmistelu on kuitenkin vasta käynnistynyt eikä aikataulua pystytä vielä täsmentämään. Ministeriössä ei osata vielä arvioida myöskään sitä, kuinka paljon uutta henkilökuntaa rokotuksia varten tarvittaisiin.

Työterveyshuolto halutaan tehokkaammin mukaan rokottamaan

– On todella hyvä, että nyt on tahtotilaa ottaa työterveyshuollot tehokkaasti mukaan. Olemme ehdottaneet sitä jo hyvin pitkään. Nyt on kuitenkin tärkeää varmistaa, että tämä onnistuu käytännössä ja suunnittelu tehdään huolella, Kause sanoo.