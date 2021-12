Vuorotyön haittoja tutkittiin aiempaa tarkemmin ja paljastui hälyttäviä tietoja – koko ajan on taustaväsymys, kuvailee vuorotyötä tekevä lääkäri

Teho-osastolla työskentelevä erikoislääkäri Pirkka Pekkarinen tietää, millaista on väsyneen arki. Pekkarisen työhön kuuluu päivystäminen HUS:n Meilahden sairaalassa teho-osastolla. Siis esimerkiksi koronapotilaiden pitäminen hengissä.

– Päivystäminen tarkoittaa sitä, että erikoissairaanhoito on auki ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Meillä on päivystyspisteitä ja yksi lääkäri on niissä vuorokauden kaikkina aikoina, Pekkarinen sanoo.