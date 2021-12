Saksassa rokotuksia vastustavat äärioikeistolaiset uhkailivat paikallispoliitikkoa väkivallalla – poliisin terrorismiyksikkö tutkii

Poliisi on ryhtynyt tutkimaan itäisessä Saksassa koronarajoituksia vastustavaa radikaaliryhmää, joka julkaisi viestisovellus Telegramissa tappouhkauksia Saksin osavaltion pääministeriä Michael Kretschmeriä vastaan.

Uhkauksia on ryhtynyt tutkimaan Saksin osavaltion terrorisminvastaisen yksikön osa, joka on erikoistunut äärioikeistolaisiin liikkeisiin. Poliisi on tehnyt ratsioita viiden epäillyn olinpaikkoihin Dresdenissä ja Heidenaussa.