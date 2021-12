Ministeri Saarikko: Koronarokotusten vauhdittaminen ei jää rahasta kiinni – kotona tehtävien pikatestien hintaa on myös tarkoitus laskea

– Kyllä, tämä ei voi jäädä siitä kiinni. Meidän ydintavoite on suojella suomalaisten terveyttä, ja toinen tärkeä tavoite on pitää yhteiskunta auki. Rokottaminen, testaaminen ja jäljittäminen on edelleen se sama lista tärkeistä asioista, kuten koko koronan aikana.