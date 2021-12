Ennätysmäärä toimittajia on vangittuna juuri nyt eri puolilla maailmaa – järjestöjohtaja: "Kolmen diktatuurin aikaansaannos"

488 toimittajaa ja media-alan ammattilaista on juuri nyt vangittuna eri puolilla maailmaa, selviää Toimittajat ilman rajoja (siirryt toiseen palveluun) (RSF) -järjestön vuosikatsauksesta.

Luku on suurin koskaan järjestön 25-vuotisessa historiassa.

Pidätettyjä toimittajia on noin 20 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Naispuolisia toimittajia on pidätetty enemmän kuin koskaan.

Erityisesti pidätyksiin ovat syyllistyneet alueet, joissa demokratia on koetuksella, kuten Myanmar, Valko-Venäjä ja Hongkong.

RSF:n johtaja Christophe Deloire arvioi, että pidätysten määrän kasvuun on vaikuttanut diktatuurien vahvistuminen osassa maapalloa.

– Pidätettyjen toimittajien äärimmäisen korkea määrä on kolmen diktatuurin aikaansaannos. Se heijastaa diktaattorien vallan maailmanlaajuista vahvistumista, kriisien kasautumista ja diktatuurien täydellistä häikäilemättömyyttä. Se voi olla seurausta myös uusista geopoliittisista valtasuhteista, joissa autoritaarisiin vallanpitäjiin ei kohdisteta tarpeeksi painetta pidätysten lopettamiseksi, Deloire arvioi.

Valko-Venäjä vainoaa naistoimittajia

Eniten toimittajia on vangittuna Kiinassa. Maassa oli vankeudessa joulukuun alussa 127 toimittajaa.

Myanmarissa pidätettyjä on 53, kun heitä vuosi sitten oli vain kaksi. Hongkongissa turvallisuuslain nojalla on pidätetty 10 toimittajaa. Lisäksi Vietnamissa ja Saudi-Arabiassa kymmeniä toimittajia on vangittu.