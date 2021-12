Suomalainen startup-yritys kutsuttiin kehittämään vedenalaista paikannusta, josta voi tulla uusi GPS – rahoittajana Yhdysvaltain laivasto

Startup-yritys Muon Solutions on kutsuttu kansainväliseen yhteistyöprojektiin, jonka tavoitteena on kehittää vedenalainen langaton paikannusjärjestelmä.

Paikannusjärjestelmä perustuu ulkoavaruudesta tulevan kosmisen säteilyn synnyttämiin myoni-hiukkasiin. Ne etenevät väliaineessa valonnopeudella, ja niillä on poikkeuksellinen läpäisykyky. Myonien vakiintuneen nopeuden ja liikkeen avulla paikka voidaan laskea tarkasti hiukkasten aikaerojen perusteella.

Muon Solutions -yrityksen toimitusjohtaja Marko Holman mukaan hankkeen tärkein tavoite on todentaa teknologian toimivuus laajemmassa mittakaavassa ja käytännön olosuhteissa.

– Tätä on jo pilotoitu onnistuneesti Japanissa laboratorio-oloissa, mutta nyt teknologiaa laajennetaan myös luonnon olosuhteisiin.

Uusi menetelmä on saanut nimekseen myonimetriikka, ja Holma odottaa, että se voisi olla jollain tavalla käytössä jo viiden vuoden kuluttua.

Myonit auttavat myös malminetsinnässä

Suomessa myoni-tutkimusta on tehty Oulun yliopistossa ja Pyhäsalmen kaivoksessa.

Tutkimustyöstä syntyi startup Muon Solutions, joka on hyödyntänyt mittaus- ja laskentateknologiaa muun muassa geologisissa kallioperätutkimuksissa ja malminetsinnässä.

Muon Solutions on erikoistunut myonigrafiaan (siirryt toiseen palveluun) (Oulun yliopisto) eli kuvantamaan kallioperän ominaisuuksia, mutta nyt kansainvälisessä yhteistyössä myoneja käytetään paikannukseen.

Tutkimusta rahoittaa Yhdysvaltain laivasto

Pyhäjärvelle rekisteröidyn Muon Solutionsin rooli kansainvälisessä hankkeessa on vedenalaisten kenttäkokeiden suorittaminen arktisessa ympäristössä. Kenttäkokeet on tarkoitus tehdä Lapissa vuoden 2022 aikana.

Langatonta myonimetristä paikkannusjärjestelmää kehittävää hanketta rahoittaa Yhdysvaltain laivaston tutkimusvirasto US Office for Naval Research Global. Tässä vaiheessa kustannukset liikkuvat vasta sadoissa tuhansissa dollareissa, mutta tulevaisuudessa teknologiassa on laajat mahdollisuudet, Marko Holma arvioi.