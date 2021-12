Muinaisvehnät herättivät Kaisa Kinnarin leipomiskiihkon – jauhohifistelijä oppi lukemaan taikinaa

Jauhonäytteet kertovat, että harvinaistuneet vehnälajit eroavat suuresti ulkonäöltään. Eturivissä on kahta jauhalaatua yksijyvävehnää. Toisessa rivissä on kahta laatua emmervehnää, joka on yksijyvävehnän jälkeen toiseksi vanhin vehnälaji maailmassa. Kolmannella rivillä on spelttiä. Takana häämöttävät Öölannin ja Taalainmaan maatiaisvehnät.

Kuva: Outi Parikka / Yle