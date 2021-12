Perustuslakivaliokunta: Hallituksen esitys sote-henkilöstön rokotevelvollisuudesta perustuslain mukainen, pakkorokotuksista ei kyse

Perustuslakivaliokunta sai torstaina valmiiksi lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotesuojasta. Valiokunnan mukaan lakiehdotus on perustuslain mukainen. Lausunto on yksimielinen.

Valiokunta toteaa, että rokotuksen edellyttämiselle on selvästi hyväksyttävät perusteet ja sääntely on oikeasuhtaista. Valiokunnan mukaan kyse ei ole pakollisesta rokotuksesta, mutta rokotuksen edellyttämisellä on kuitenkin välillisiä vaikutuksia sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien henkilöiden perusoikeuksiin.