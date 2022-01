Sata vuotta sitten Suomen hirvikanta oli henkitoreissaan, kunnes sen pelastajaksi tuli metsänhoitaja Rosenbröijer

”Parkanon metsänhoitoalueen metsänhoitajan onnistui tarmokkaiden metsänvartijain avustuksella säilyttää kuusi eläintä käsittävä hirvilauma vv. 1917–1918 ja on tämä vähitellen vaurastunut ja levinnyt muihin lähellä oleviin metsänhoitoalueisiin niin, että kanta niissä arvioidaan kaikkiaan 40–50 eläimeksi."

Metsänhoitaja Torsten Rosenbröijer hirvikannan vaalijana

Ilomantsissa työskennellessään Rosenbröijer osallistui elämänsä aikana muun muassa karhujahtiin ja siitä muistona on suvun hallussa edelleen hänen ampumansa karhun talja.

– Minun isälläni oli annettu tämä hirvikannan pelastaminen, että minä ymmärtäsin. Ei mitään pahaa Wredeä kohtaan, mutta minun mielestäni kaiken kunnian on saanut mun pappani, Ahokangas muistelee.

Häädetjärven ympärillä on nykyään laaja Natura-alue. Järven pohjoispuolella on jo 1930-luvulla ollut valtion luonnonpuisto.

Miksi hirviaitaus rakennettiin?

Ann-Marie Ahokankaan albumeissa on kuvia paitsi Torsten Rosenbröijerin metsästysretkistä myös hirville rakennetusta aitauksesta.

Sen tarkkaa sijaintia on haettu turhaan, mutta yhtään säilynyttä karttaa ei ole löytynyt. Rosenbröijerin jäämistöäkin hävisi, kun hänen kotitaloaan remontoitiin vuosikymmeniä sitten.

Aitauksen hirvillä karu kohtalo

Hirvikanta kasvoi nopeasti

Suomessa hirvikanta on eri vuosikymmeninä vaihdellut rajusti ja välillä metsästystä on vähennetty ja pian sen jälkeen lisätty. Suurimmillaan hirvien määrä on ollut yli 150 000 ja pienimmillään huomattavasti alle 100 000 yksilöä.