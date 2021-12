Antti Röngän kolumni: Tämän piti olla ”parempi vuosi”, mutta…

Kuluneen vuoden ikonisin tapaus lienee kuitenkin Ever Given -rahtilaivan juuttuminen Suezin kanavaan. Maailman tärkeimmän vesiväylän tukkinut alus tuntuu symboloivan koko vuotta: eteenpäin pitäisi päästä ja ratkaisuja tarvittaisiin, mutta laiva on poikittain ja köli syvällä mutapohjassa. Koska laivan omistavan yhtiön nimi sattui vielä olemaan Evergreen, alkoi epäilyttää, että maailma on oikeasti simulaatio, jota käsikirjoittaa Salvador Dalí.