Ministeri Kiuru varoittaa omikronin vyörymisestä Suomeen – katso tästä, miten virusmuunnos on levinnyt Suomessa

Eniten omikrontapauksia on todettu toistaiseksi Helsingin ja Uudenmaan alueella. Varsinais-Suomessa omikronmuunnoksen osuus tartunnoista on kymmenkertaistunut viime viikosta.

Suomessa on tähän mennessä todettu yhteensä 34 varmistettua koronaviruksen omikronmuunnoksen tartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi alustavissa seulontatesteissä on havaittu kasvua.

Asiantuntijoiden mukaan omikron yleistyy nyt niin nopeasti, että se saattaa syrjäyttää muut muunnokset jo ennen joulua.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella omikronvariantti näyttää valtaavan alaa kasvavissa tartuntaluvuissa.

– Parin viime päivän näytteistä 28 prosenttia on ollut S-geeninegatiivisia. Tämä viittaa omikronvarianttiin, eli kyllä sen potentiaalinen osuus lisääntyy hyvin nopeasti, kertoo HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Kokosimme tähän juttuun tiedot siitä, miten omikronmuunnos leviää eri alueilla.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä on todettu joulukuun aikana toistaiseksi vain yksi omikrontapaus, kertoo tartuntataudeista vastaava lääkäri Sami Raasakka.

– Omikron ei vielä siis näy Etelä-Karjalassa. On kuitenkin huomioitava, että kaikista näytteistä vain noin kymmenesosa sekvensoidaan. Toki niissäkin sitten nopeasti nousu alkaa näkyä, kun se tapahtuu, Raasakka sanoo.

Raasakan mukaan Etelä-Karjala tulee pari viikkoa pääkaupunkiseudun perässä eli tapausmäärät nousevat usein pienellä viiveellä.

Sekä testaus- että tapausmäärät noudattelevat Etelä-Karjalassa edellisviikkojen tasoa. Suuria joukkoaltistuksia ei ole tullut alkuviikolla esiin. Tartunnoissa painopiste on ollut suhteellisesti enemmän Imatran kuin Lappeenrannan seudulla.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi omikrontartuntaa. Kyseessä on ensimmäiseen tartuntaan liittyvä jatkotartunta.

Infektioylilääkäri Elina Kärnän mukaan tällä hetkellä tutkitaan myös kahta muuta epäilyä.

Sekventointiin eli tutkittavaksi lähetetään viikottain tietty osuus koronanäytteistä, kuitenkin vielä alle kymmenen näytettä viikossa.

Kärnä uskoo, että omikron tulee leviämään nopeasti ja muuttuu valtavirustyypiksi deltan sijaan tartuttavuutensa vuoksi. Kärnä odottaa tartuntamäärien kasvavan lähiaikoina suuresti.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Essoten alueella ei ole toistaiseksi todettu omikrontartuntoja. Terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä pitää kuitenkin mahdollisena, että tartuntoja saattaa ilmetä. Seppälä muistuttaa, että näytteiden sekvennoinnissa on olemassa viive.

Seppälä pitää mahdollisena, että omikron voi levitä jo Essoten alueella. Lähiviikkoina omikrontartunnat ovat alueella todennäköisiä.

Koronavirus leviää ylipäänsä nyt vauhdilla Essoten alueella. Alkuviikosta alueella todettiin yhteensä 40 koronavirustartuntaa, kun viime viikolla tartuntoja todettiin yhteensä 74. Leviämisalueeksi Essotessa siirryttiin viime tiistaina pahentuneen koronavirustilanteen vuoksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

HUSLABin näytteistä on löytynyt 18 omikronvarianttia, joista suurin osa on HUSin alueelta, pääkaupunkiseudulta.

– On todennäköistä, että omikron variantti muodostuu valtavirukseksi jo joulun ympärillä ja saattaa pääosin syrjäyttää deltavariantin alkuvuodesta, sanoo HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.

Päivittäiset tapausmäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet kolmen viikon aikana, mutta sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on samassa ajassa vähentynyt lähes kolmanneksella. Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on viime päivinä noussut maltillisesti.

– Oletamme tartuntamäärien nousevan voimakkaasti lähiviikkojen aikana, mutta sairaalahoidon tarpeen kehityksen arvioiminen on hankalampaa. Rokotukset näyttävät suojaavan edelleen hyvin sairaalahoitoa vaativan tartunnan riskiltä, mutta omikronvariantin tarttuessa myös rokotettuihin kasvaa tartuntariski väestössä voimakkaasti, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan voimakas tartuntamäärien kasvu voi johtaa myös rokotuksen lävitse tulevien sairaalahoitoa vaativien tartuntojen määrän nousuun. Toistaiseksi sairaalahoidon tarve ei ole muualla noussut samassa tahdissa kuin nopeasti kasvaneet tartuntamäärät.

– On kuitenkin huomattava, että sairaalaan hakeudutaan yleensä vasta 5–8 vuorokautta oireiden alun jälkeen, joten sairaalahoidon tarve nousee vasta myöhemmin, Järvinen sanoo.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin alueella ei ole toistaiseksi todettu koronaviruksen omikrontartuntoja.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen kertoo, että sairaanhoitopiirillä koronatartuntojen viimeiset päivät ovat olleet hiljaisia. Hän pitää kuitenkin mahdollisena sitä, että omikron voisi levitä jo alueella.

Kainuun sairaanhoitopiiri

Kainuussa ei ole toistaiseksi todettu omikrontapauksia, kertoo Kainuun pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että alueella on havaittu ensimmäiset omikronvirusmuunnokset aiheuttamat tartunnat. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen uskoo, että omikron syrjäyttää delta-variantin melko nopeasti. KHSHP:n mukaan omikrontartuntoja vältetään täysin samoilla toimilla kuin aiempienkin varianttien kohdalla.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ei ole todettu yhtään omikrontartuntaa. Myöskään yhtään näytettä ei ole lähetetty sekvensointiin.

Infektioylilääkäri Marko Rahkonen toteaa kuitenkin, koska omikron leviää nyt Suomessa laajasti, on suuri riski, että omikronia olisi jo maakunnassa.

Rahkonen on huolissaan viikon tartuntamäärien kasvusta. Ilmaantuvuus on tällä hetkellä kahden viikon ajalta 100/100 0000 asukasta.

Rahkonen uskoo, että jouluviikolla koronatilanne vähän rauhoittuu, mutta liikehdintä voi kasvattaa tartuntamääriä välipäivien jälkeen.

– Nyt ei ole varaa lyödä läskiksi, Rahkonen sanoo.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Omikronmuunnosta ei toistaiseksi ole todettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Johtajaylilääkäri Juha Paloneva kuitenkin ennakoi, että ennen pitkää omikron on Keski-Suomessakin vallitseva muunnos.

– Meillä ei ole täyttä varmuutta siitä kuinka vakava omikronmuunnoksen aiheuttama taudinkuva on verrattuna deltavarianttiin. Ainakaan sellaista tietoa ei ole, että taudinkuva olisi selvästi vakavampi, se saattaa jopa olla lievempi, Paloneva sanoo.

– Jos omikron pääsee hyvin nopeasti leviämään ja tartuntamäärät ovat hyvin suuret, niin pienelläkin vakavien tapausten osuudella se voi aiheuttaa merkittävää sairaalakuormituksen kasvua, Paloneva sanoo.

Kymenlaakson sairaanhoitopiiri

Kymenlaaksossa ei ole vielä todettu uutta koronavirusmuunnos omikronia. Näytteiden sekventointi kestää parikin viikkoa, joten on mahdollista, että omikronia kuitenkin on jo alueella. On todennäköistä, että muunnos leviää jossain vaiheessa myös Kymenlaaksoon.

Lapin sairaanhoitopiiri

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu ensimmäinen omikrontapaus Rovaniemellä. Omikronmuunnos on todettu Irlannista tulleella matkailijalla viime lauantaina otetusta näytteestä.

Potilas on parhaillaan eristyksissä 10 vuorokautta ennen kuin voi palata kotimaahansa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella tehdään kaikista ulkomailta tulleista positiivisista koronatestituloksista sekvensointi, eli arviointi onko löydöksessä omikronmuunnosta. Lisäksi kotimaisista positiivisista tuloksista tehdään satunnaisanalyysit.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä ei ole todettu yhtään omikrontapausta, kertootartuntataudeista vastaava lääkäri Jyri Taskila.

– Tilanteessa ratkaisevaa on se, minkälaiseksi Omikron-muunnoksen aiheuttama tautimuoto osoittautuu. Varaudumme siihen, että vaikeaa tautimuotoa olisi yhtä paljon kuin deltalla tai enemmän, Taskila sanoo.

Taskilan mukaan omikronin leviämistä pyritään hidastamaan muun muassa rajatoimien tehostamisella, mutta tautipaine saattaa silti kasvaa, sillä omikronia esiintyy Etelä-Suomessa jo kohtalaisen paljon.

– Luonnollisesti toivomme, että omikronin aiheuttama tauti olisi lievempi ja sairaalahoidon tarve jäisi matalammaksi. Tämä voisi muuttaa koko epidemian kulkua kevään aikana. Varmuutta tästä ei kuitenkaan ole, joten joudumme varautumaan pahempaan skenaarioon, Taskila sanoo.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Pirkanmaalla ei ollut tiedossa olevia omikrontapauksia 16.12.2021 mennessä.

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Karjalassa on varmistunut ensimmäinen omikronvirusmuunnoksen aiheuttama tartuntaketju. Tapaukset ovat Joensuun työssäkäyntialueella, johon kuuluvat Joensuun lisäksi myös Liperi ja Kontiolahti.

Tapaukseen liittyviä jälkitartuntoja on todettu neljä, ja altistuneita on tällä hetkellä tiedossa noin 50. Altistumiset ovat tapahtuneet pääasiassa tartunnan saaneiden henkilöiden lähipiirissä sekä työpaikoilla.

Infektioylilääkäri Jennifer Sieberns pitää tilannetta vakavana.

– Nyt ei ole isojen juhlien aika, Sieberns sanoo.

Alueen “koronanyrkki” kokoontuu tänään 16.12. iltapäivällä pohtimaan uusia rajoituksia.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ei ole toistaiseksi yhtään todettua omikrontartuntaa, kertoo vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

Ensimmäisen omikrontartunnan toteaminen on hänen mukaansa kuitenkin vain ajan kysymys. Koronatartuntojen määrä on edelleen korkealla Pohjois-Pohjanmaalla ja terveydenhuolto on kuormittunut.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella on vahvistunut alueen kolmas omikrontapaus. Muunnokseen sairastunut henkilö ei ole ollut sairaalahoidossa. Hän sai jo aiemmin positiivisen koronatestituloksen. Tiedon variantista hän sai torstaina (16.12).

Kuopion yliopistollisen sairaalan infektioylilääkäri Irma Koivula kertoo, että kolmas tapaus liittyy matkailuun, kuten kaksi aiemmin uutisoitua tapausta. Kolmas tapaus ei kuitenkaan liity samaan ketjuun kahden aiemman tapauksen kanssa. Kaksi aiempaa tapausta liittyvät Ruotsista palaneeseen seurueeseen.

– En vielä osaa sanoa jatkotartunnoista, koska tapaus selvisi meille vasta tänään. Kahden aikaisemman tapauksen osalta ei ole todettu ainuttakaan jatkotartuntaa, Koivula sanoo.

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtajaylilääkäri Tuomo Niemisen mukaan tällä hetkellä ei ole tietoa, kuinka suuri osa tällä hetkellä todetuista tartunnoista on omikronmuunnosta.

– Helsingissä virusvariantti on isosti läsnä. Myöhemmin saamme tietää, mikä se on meillä, Nieminen sanoo.

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Satakunnassa on todettu ensimmäinen omikronmuunnoksen aiheuttama koronatartuntojen ketju.

Satasairaalan mukaan tartuntaketju varmistui eilen keskiviikkona Raumalla. Tartuntoja on todettu neljällä henkilöllä, joista kaksi oli saanut jo kaksi koronarokotetta.

Koronan omikronmuunnos kiertää helposti kahden rokotteen antaman suojan, mutta kolme rokotetta suojaa tutkimusten mukaan myös omikronilta varsin hyvin.

Satasairaala kertoo, että tartuntaketjuun kuuluvat ovat vähäoireisia. Altistuneita on kuusikymmentä, ja heidät on asetettu karanteeniin.

Altistuneiden joukossa on kaksi luokkaa raumalaisesta Uotilan koulusta.

Vaasan sairaanhoitopiiri

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi omikrontartunta.

Sekvensointiin on lähetetty testejä matalalla kynnyksellä, vajaa parikymmentä. Kaikki yhtä lukuunottamatta ovat paljastuneet deltavariantiksi.

Tällä hetkellä tuloksia odotetaan muutamasta tartunnasta.

Infektioylilääkäri Juha Salosen mukaan Suomen omikrontilanne ei näytä hyvältä.

– Vaasan sairaanhoitopiirissä yritämme aktiivisesti etsiä omikrontartuntoja ja estää tartuntojen leviämistä, mutta olemme Suomessa myöhässä. Estämisen olisi pitänyt tapahtua jo ajat sitten rajalla.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella tilanne on leviämisalueesta huolimatta rauhallinen, tartuntamäärät kasvavat kohtuullisen hitaasti, Salonen kertoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Koronaviruksen omikronmuunnoksen osuus on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella kymmenkertaistunut viime viikosta. Tämän alkuviikon aikana omikronvariantteja on todettu 5,3 prosenttia positiivisista koronalöydöksistä. Viime viikolla osuus oli 0,5 prosenttia.

Omikronvariantteja on todettu Varsinais-Suomessa kaikkiaan 12. Tällä viikolla on tullut 20 omikrontapausepäilyä, ne ovat vielä tutkittavana.

Toistaiseksi lähes kaikkien omikronvarianttiepäilyjen alkuperä on pystytty selvittämään. Vain yhden tartuntaketjun varma alkuperä on tuntematon, kaikki muut tartunnat on saatu ulkomailta.

– Varianttia liikkuu aivan varmasti väestössä enemmän kuin tiedämme. Tämän osoittaa myös se, että osa todetuista tapauksista on ollut henkilöillä, jotka ovat menneet täysin oireettomina sattumalta testiin ja tartunta on löytynyt sitä kautta, sanoo tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Rintalan mukaan omikronin aiheuttamat tautitapaukset ovat olleet toistaiseksi hyvin lieviä, mikä vaikeuttaa sen havaitsemista. Rintalan mukaan omikron korvaa todennäköisesti aiemmat variantit nopeassa tahdissa.

– Toistaiseksi tapaukset ovat rajautuneet tietyille alueille maakuntaa, ja ketjuja on saatu hyvin selville. Emme kuitenkaan missään alueella pysy omikronin perässä, huolimatta hyvästä jäljityksestä variantti tulee leviämään, Rintala sanoo.

Jutussa kerrotut tiedot on kerätty torstaina 16.12.

