Uskaltaako sähköautolla jo reissata Lapissa? Uusia tehokkaita latauspaikkoja on noussut vauhdilla viime kuukausina

Pelkästään sähköllä kulkevia autoja on liikenteessä yhä enemmän, jolloin tarve latauspaikoille kasvaa.

Tehokkaita latauspaikkoja on noussut varsinkin huoltoasemille myös pohjoisessa. Niihin rakennetaan nyt latauspistokkeita kerralla useille autoille, jotta paikkoja riittäisi myös ruuhkaisina aikoina.

Ladattavien autojen määrä kasvoi viime vuonna vauhdilla. Pelkästään sähköllä kulkevia autoja ensirekisteröitiin viime vuonna yli 10 000 kappaletta, ja niiden osuus ylsi yli kymmeneen prosenttiin (siirryt toiseen palveluun). Mielenkiinto ladattavia autoja kohtaan on ollut kasvussa.

Monissa uusissa automalleissa myös lataustehot ovat kasvaneet aiemmasta, eli auton pystyy lataamaan entistä nopeammin.

Tämä vaatii kuitenkin suuritehoisia pikalatureita, joita on Suomessa ollut vasta vähän. Viime kuukausina myös tehokkaita latureita on kuitenkin noussut aiempaa nopeammin, kertoo VTT:n tiimipäällikkö Marko Paakkinen.

– Ilahduttavan paljon verkosto on laajentunut, etenkin suurteholatausverkosto. Kesko ja S-ryhmä ovat olleet aktiivisia, ja muutenkin useamman eri toimijan taholta on suurteholatausta nyt tullut, Paakkinen toteaa.

Vuoden vaihteessa Suomessa oli kaikille autoille avoimia suurteholatausasemia reilut 80. Näillä asemilla on yleensä pistoke vähintään kahdelle autolle, yhä useammin jo kolmelle tai neljälle. Lataus toimii tasavirralla (DC).

Teslalla on lisäksi toistakymmentä vain samanmerkkisille autoille tarkoitettua tehokasta latausasemaa.

Suurteholatureita tarvitsevat varsinkin pitkiä matkoja sähköautolla liikkuvat. Verkosto on kasvanut merkittävästi myös pohjoisessa Suomessa. Latauspaikkoja on noussut esimerkiksi huoltoasemien pihoille.

Latausasemia valmistava Kempower on kasvattanut vauhdilla tuotantoaan Lahdessa, kun latauspaikkojen kysyntä on ollut kasvussa. Kuva: Rami Moilanen / Yle

– Laturiverkoston tilanteeseen pohjoisessa Suomessa on saatu ihan merkittävää parannusta. Viimeisen vuoden aikana on rakennettu pohjoiseen kymmenkunta kohdetta, joista suurteholataus löytyy. Niitä on tämän vuoden aikana tulossa vielä merkittävästi lisää, sanoo latausoperaattori Rechargen Suomen johtaja Sami Saarilahti.

Koko maassa Recharge avasi viime vuonna 27 uutta suuritehoista latausasemaa.

Joko Lappiin uskaltaa reissata sähköautolla?

Kun Helsingin Sanomat kokeili syksyllä (siirryt toiseen palveluun) reissua Lapin läpi sähköautolla, oli matkassa vaikeuksia, kun yksittäinen pikalaturi Pellossa ei toiminut.

Jutun jälkeen Pelloon on noussut uusi Rechargen suurteholaturi, ja toinen etelämmäs Ylitornioon. Joko Lappiin nyt uskaltaa ajaa sähköautolla?

– Ehdottomasti uskaltaa, oma väkemme on siellä ajellut sähköautoilla kuten myös monet, ketä tunnemme sähköautofoorumeilta. Suhteellisen ongelmattomasti he ovat pystyneet vaikka Nuorgamiin asti menemään täyssähköautolla, myös talviolosuhteissa, Saarilahti toteaa.

– Kyllä latausmahdollisuuksia siellä nykyisin on, kun jaksaa vain hieman suunnitella reittiä ennalta.

Sähköautoilijat ry:n ylläpitämän Latauskartan (siirryt toiseen palveluun) mukaan nopeita latauspaikkoja on varsinkin Lapin länsiosissa, mutta koillisessa tehokkaat latausmahdollisuudet ovat vähissä.

VTT:n Paakkisen mukaan pohjoisessa näyttää pärjäävän sähköautolla myös sikäli, että niitä on alueella rekisterissä jonkin verran.

– Latausverkostossa on ollut tiettyjä aukkoja, mutta syksyn aikana on tullut paljon parannusta aukkokohtiin. On siellä vieläkin tarpeita, mutta ilahduttavan nopeasti verkosto on kehittynyt, Paakkinen toteaa.

Miten varautua ruuhkaisiin aikoihin?

Suurteholaturillakin aikaa vierähtää reippaasti enemmän kuin perinteisessä bensatankkauksessa. Jos auto ottaa virtaa 100 kW:n teholla, latautuu vartissa sähköä yleensä reilusti yli sadan kilometrin ajoon.

Miten latauspisteiden pyörittäjä varautuu siihen, kun liikkeellä on paljon autoilijoita samaan aikaan, kuten loma-aikoina?

– Olemme kiihtyvällä tahdilla tuoneet skaalautuvia ratkaisuja, joissa latausteho voidaan jakaa älykkäästi usean auton kesken. Esimerkiksi 300 kW:n laturilla voi olla mahdollista ladata neljää autoa. Jos paikalla on vain yksi auto, se voi saada kaiken 300 kW:n lataustehon, mutta kahdelle autolle tehoa riittää 150 kW, Saarilahtii kertoo.

– Jos autoja on latauksessa neljä, teho jaetaan kaikkien autojen kesken niin, että autot eivät saa huipputehoa, mutta kaikki autot pystyvät kuitenkin lataamaan. Tämä tuo merkittävää helpotusta varsinkin ruuhka-aikoihin, Saarilahti toteaa.

Kotimainen Kempower on toimittanut monille latausoperaattoreille uusia tehokkaita latausasemia, jotka osaavat jakaa käytettävissä olevan tehon usean auton kesken. Kuva: Rami Moilanen / Yle

Suunta vaikuttaa olevan kohti entistä isompia latauskeskittymiä. Kuopiossa syksyllä avattua Juustoportin teholatausaluetta voi käyttää jopa 18 autoa samaan aikaan. Teboil ja Helen taas avasivat Pirkanhoviin (siirryt toiseen palveluun) suurteholatauksen kuudelle autolle kerrallaan.

Kauppaketjut kasvattaneet latauspaikkojaan

K-ryhmällä on ollut K-latausasemia eri puolilla Suomea kasvavassa määrin jo useamman vuoden. Viime vuonna omaa verkkoaan alkoi rakentaa myös S-ryhmä.

Sen ABC-latauksella on nyt 50 latausasemaa, joista 8 on suurteholatauksella, kertoo sähköisen liikenteen päällikkö Olli Tervonen ABC-ketjuohjauksesta.

– Teemme suurteholatausta varsinkin maanteiden varsien ABC-asemille. Voimallisesti rakennamme verkostoa, ja uusia avauksia tulee koko ajan. Tänä vuonna rakennamme latausta varsinkin ABC-liikenneasemille, Prismoihin ja isoihin S-marketteihin, Tervonen toteaa.

Tervonen kertoo, että heillä seurattiin tiiviisti viime kuukausina avatun latausverkon suosiota vilkkaina joulun ja vuodenvaihteen päivinä. Silloin mentiin jo yli tuhannen latauksen päivävauhtiin.

Latausasemilla on Tervosen mukaan enimmäkseen ollut hyvin tilaa, vaikka hetkittäisiä piikkejäkin on nähty. Valtateiden varsilla Heinolan ABC on ollut Tervosen mukaan suosituimpia latausasemia.

Yksittäinen pikalaturi ei riitä, kun autoja on yhä enemmän

Vaikka uusia latauspaikkoja on noussut, kaikkiaan verkostossa on silti monia aukkoja. VTT:n Paakkinen toivoo, että vanhojakin pisteitä päivitettäisiin.

– Pääreittien varrella ja ihan Etelä-Suomessakin on aika paljon vielä yksittäisiä pikalatureita, joita olisi syytä alkaa päivittää sellaisiksi, että olisi useampi latauspiste ja suuremmat tehot, Paakkinen kommentoi.

Kun sähköautoja on tullut yhä enemmän, ovat latauspaikat yhä useammin käytössä. Matkanteko voi pahasti hidastua, jos pysähdyspaikalla on vain yksi pikalatauspistoke, joka on varattu. Siksi yhden pistokkeen latauspaikan varaan ei voi sujuvaa matkantekoa luottaa.

Nopeasti nousseet sähkön hinnat eivät ole ainakaan vielä heijastuneet tienvarsien latauspaikoille. Rechargen Saarilahti toteaa, että heillä on ennalta kilpailutetut sähköostot useammalle vuodelle, jolloin sähkön hinta pysyy vakaana.

ABC-latauksen Tervonen kertoo, että alueosuuskaupat päättävät itse sähkön myyntihinnan, mutta toistaiseksi hinnat ovat pysyneet vakaina.