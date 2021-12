Koronatilanne kiristynyt Laitilassa rajusti, omikronvariantille altistunut 147 henkilöä – ylilääkäri: "lisää tapauksia odotettavissa"

Koronatilanne Varsinais-Suomessa sijaitsevassa Laitilassa on heikentynyt erittäin nopeasti. Kaupungissa on todettu tällä viikolla useampia omikronmuunnoksen aiheuttamia tautitapauksia.

Viime kuukausina koronatapauksia on todettu Laitilassa 5–10 tapausta kahden viikon seurantajaksolla. Nyt tämän viikon tiistain ja keskiviikon aikana tapauksia on todettu jo kymmenen kappaletta.

– Tässä yhteydessä on todettu omikronmuunnosta, joka leviää herkästi. Altistuneita näissä tapauksissa on kartoitettu 147 kappaletta. Se ruuhkauttaa toimintaamme erittäin paljon, kertoo ylilääkäri Tuuli Kuisma Laitilasta.

Kuisman mukaan lisää positiivisia tapauksia on odotettavissa merkittävästi lähipäivinä.

Laitilan terveyskeskus kertoi Facebook-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun) torstaina, että lääkäreiden vastaanotto on ruuhkautunut tilanteen vuoksi. Viestissä pyydetään välttämään asiointia potilastoimistossa ja puhelinyhteydenottoja, jos asia on kiireetön.

Rokottaminen Laitilassa on nyt erityisen tärkeää, pop up -rokotuksia annetaan sunnuntaina

Laitilan rokotuskattavuus on Varsinais-Suomen matalin. Kaksi rokoteannosta saaneita on Laitilassa 78,1 prosenttia yli 12-vuotiaista. Muissa Varsinais-Suomen kunnissa luku on ylittänyt 80 prosenttia.