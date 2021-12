Joulunjälkeiset alennusmyynnit alkavat vaikeassa tilanteessa: koronaepidemia jatkuu ja rajoitukset kiristyvät

Tapaninpäivä on ollut perinteinen joulunjälkeisten alennusmyyntien startti.

Joulukuu on yhä monelle vähittäiskaupan alalle ylivoimaisesti tärkein sesonki, ja kauppoihin tilatut tavaramäärät sen mukaisia.

Vaikka niin kauppiaiden kuin myymälävastaavienkin keskeistä osaamista on tuotteiden menekin arviointi, edellyttää varastojen tyhjäksi myyminen usein katteista tinkimistä ja hintojen alentamista.

Näin etenkin vaatekaupassa, missä samaa tuotetta on kauppoihin tulevissa erissä tavallisesti useita eri kokoja.

– Kyllä vaatteet ainakin tulee useimmiten ostettua alennusmyynneistä. Harvemmin ostaa normaalinhintaisia, sanoi helsinkiläisessä kauppakeskus Triplassa tapaninpäivänä asioinut Niko Kankkunen.

Tultiin katselemaan joulualea, vaatteita ja varmaan jotain sisutustavaraa, sanoo helsinkiläisessä kauppakeskus Triplassa asioinut Niko Kankkunen. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Nimenomaan muoti- ja vaatekaupalle on erityisen tärkeää, että ihmiset liikkuvat ja pääsevät osallistumaan tapahtumiin. Nyt, koronapandemian myötä moni kuitenkin täydentää vaatevarantoaan aiempaa harvemmin.

– Ei ole mitään tiettyä, tultiin katselemaan millaisia tarjouksia täällä on. Ehkä farkut tarvitsisi ostaa, Kankkunen pohtii.

Muun muassa vaatekaupoissa yksittäiskokoja saattaa olla tarjolla hyvinkin edullisesti. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Toisaalta, koronasta huolimatta Suomessa on saatu nauttia talouskasvusta (siirryt toiseen palveluun), ja monilla on ollut mahdollisuus ja myös rohkeutta kuluttaa. Tämä on näkynyt muun muassa pankkien maksukorttitiedoissa.

– Tavarakauppa on tänä vuonna käynyt ihan hyvin, mutta koronarajoitukset nyt varmasti jonkun verran vähentää ihmisten liikkumista kaupungilla ja sitä kautta saattaa vähän vähentää myös alennusmyyntiostoksilla käyntiä, sanoo ekonomisti Juho Kostiainen Nordeasta.

Kyllä tavarakauppa on se mikä on käynyt voimakkaammin. Palveluissa ollaan päästy jo sinne kahden vuoden takaisille tasoille, mutta vielä mitään kasvua ei ole näkynyt, sanoo Nordea-pankin ekonomisti Juho Kostiainen. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Huomattavaa on, että monilla toimialoilla on korttimaksuissa jo päästy yli korona-aikaa edeltäneiden lukemien.

– Oikeastaan kaikissa kategorioissa on ollut selkeää nousua tänä vuonna. Ainostaan joukkoliikenne on sellainen, jossa ollaan edelleen aika pahasti miinuksella. Mutta niin palveluihin kuin tavaroihin on tänä vuonna suunnattu selkeästi viime vuotta enemmän rahaa.

Etenkin nettiostokset ovat kasvaneet voimakkaasti.

– Kokonaisuudessaan verkko-ostot korttimaksuissa on noussut 50 prosenttia kahden vuoden takaiseen [verrattuna]. Paljon vaihtelee ryhmittäin, mutta kokonaisuutena tosiaan on 50 prosenttia nousua sinne kahden vuoden takaiseen, joka on aika hurja, Kostiainen analysoi.

Helsinkiläisen Jama Razmpourin mukaan alennukset ovat aina kivoja, mutta eivät ratkaisevia. Etsinnässä olivat kengät ja paksumpi pusero. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Korona-ajan menestyjä on korttidatan mukaan ollut etenkin elintarvikekauppa.

– Kyllä se ruokakauppa on ollut se, mihin sitä rahaan on varsinkin nyt korona-aikana laitettu. Mutta sitten myös kodin remontointi ja kunnostus on ollut viimeisen puolentoista vuoden aikana tosi isossa suosiossa eli rautakauppaan on myös euroja virrannut, kertoo Kostiainen.

Myös kauppapankkina profiloituneen S-pankin joulukuun alkupuolen korttimaksudata kertoo myönteisestä kehityksestä.

Tosin lukuja vertailtaessa on hyvä pitää mielessä ainakin kaksi asiaa: Loppuvuonna kiihtynyt kuluttajahintojen nousu, ja ehkä myös korttien suosiminen käteistä koronaturvallisempana maksutapana. Pikkuostoksiakin siis maksetaan kortilla.

Mutta kuinka sitten koronatilanne vaikuttaa erikoiskauppojen myyntiin nyt, kun tiukempia rajoituksia on jälleen odotettavissa?

– Mitä enemmän korona on julkisessa keskustelussa, sen nopeammin se vaikuttaa erikoiskauppojen myyntiin. Eli kun ollaan etätöissä tai ei lähdetä kaupungille, niin se näkyy myynneissä, kertoo Erikoiskaupan liitto ETU ry:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Entä mikä merkitys erikoiskaupoille on perinteisillä joulunjälkeisillä alennusmyynneillä?

– Onhan sillä merkitystä, se on sellainen sesonginvaihtopaikka. Mutta sellaista entisaikojen hulabaloota ei enää ole, vaan että näitä kampanjapäiviä ajoittuu pitkin vuotta, sanoo Pöllänen.

Alennusmyyntien merkitys on vähän muuttunut. Meille on tullut pitkin vuotta erilaisia kampanjapäiviä, sanoo Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen Kuva: Mikko Koski / Yle

Tulevaisuuden kannalta oleellinen asia on talouskasvun jatkuminen.

– Kyllä me toivotaan, että Suomen talouden kasvu pysyisi yllä. Siinä tietenkin kaupalla on iso merkitys ja Suomessa toimivalla erikoiskaupalla myös työllistäjänä merkitys, että saataisiin tämä epidemia taitettua, toteaa Pöllänen.

Pankkiekonomisti kuitenkin korostaa, että alasuuntaisia riskejä on näköpiirissä. Näin etenkin aloilla, joihin kuuluu kasvotusten tapahtuvia kohtaamisia.

– Kyllähän seuraava muutama kuukausi näyttää huonolta, palveluiden osalta varsinkin. Varsinkin ravintola, tapahtumasektori tulee olemaan ongelmissa omikron-aallon takia. Mutta sitten kevättä kohden uskon, että tämä tilanne taas helpottaa ja kulutus pääsee pikku hiljaa taas normalisoitumaan, Kostiainen ennustaa.