Tapauskovaisuus selittää, miksi suurin osa suomalaisista kuuluu edelleen kirkkoon

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa jatkosodasta lähtien, mutta kirkon asema on edelleen vahva: kaksi kolmesta suomalaisesta kuuluu yhä kirkkoon.

Miksi niin moni pysyy kirkon jäsenenä, ja toisaalta liittyy kirkkoon? Vastaus piilee tapauskovaisuudessa – mikäli kyselytutkimuksiin on uskominen.

Kirkon tutkimuskeskus on selvittänyt Gallup Ecclesiastica -kyselytutkimuksilla, mistä syistä ihmiset kuuluvat kirkkoon tai liittyvät kirkon jäseniksi. Tuorein kysely on vuodelta 2019.

Kyselyn perusteella yleisin syy kuulua kirkkoon on se, että on mahdollisuus osallistua kirkollisiin toimituksiin – esimerkiksi saada kirkkohäät tai kastaa oma lapsi.

– Tämä kertoo omalla tavallaan aika vahvastakin kulttuurikristillisyydestä, sanoo Kirkon tutkimuskeskuksen vs. johtaja Veli-Matti Salminen .

– Jos ajatellaan vaikka suvivirsi-keskustelua, niin suuri osa ihmisistä haluaa kuitenkin säilyttää ne perinteet, vaikka ne ovatkin läpeensä kristillisiä. Perinteitä ei sillä tavalla ajatellakaan henkilökohtaisen uskon kautta, vaan niillä on ihmisille kulttuurista merkitystä, sanoo Salminen.

Henkisyys on entistä yksilöllisempää

Uudet sukupolvet liittyvät kirkkoon samanlaisista syistä kuin aiemmatkin, mutta myös muutoksia on näkyvissä.

Kirkon tutkimuskeskusta on yllättänyt se, että kirkon auttamistyön merkitys on pienentynyt: aiempina vuosina se on nimetty yhdeksi tärkeimmistä jäsenyyden syistä. Nyt alle puolet kirkossa pysyjistä pitää sitä tärkeänä, ja liittyjistä vain joka kolmas.